Австрия хочет присоединиться к расследованию военных преступлений в Украине

В ведомстве отметили, что выяснят юридическую основу в рамках национального законодательства для таких случаев.
Такое заявление последовало за визитом канцлера Карла Нехаммера в Москву, где он рассказал Путину о том, что своими глазами увидел в городах Украины, побывавших под оккупацией, и отметил необходимость наказания виновных.
Свои расследования военных преступлений российской армии в Украине уже ведут Литва, Польша, Германия. Своих жандармов также в Украину прислала Франция.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.