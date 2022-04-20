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Австрия хочет присоединиться к расследованию военных преступлений в Украине

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Свои расследования военных преступлений российской армии в Украине уже ведут Литва, Польша, Германия, Франция
Свои расследования военных преступлений российской армии в Украине уже ведут Литва, Польша, Германия, Франция
Фото: EPA

Австрия изучает возможности для того, чтобы начать свое расследование совершенных в Украине военных преступлений. Об этом 18 апреля заявили в Министерстве юстиции страны, пишет Euractiv.

В ведомстве отметили, что выяснят юридическую основу в рамках национального законодательства для таких случаев.

Такое заявление последовало за визитом канцлера Карла Нехаммера в Москву, где он рассказал Путину о том, что своими глазами увидел в городах Украины, побывавших под оккупацией, и отметил необходимость наказания виновных.

Свои расследования военных преступлений российской армии в Украине уже ведут Литва, Польша, Германия. Своих жандармов также в Украину прислала Франция.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследованияВ связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Австрия, война, расследование, война России против Украины, Карл Нехаммер
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