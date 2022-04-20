Австрия хочет присоединиться к расследованию военных преступлений в Украине

В ведомстве отметили, что выяснят юридическую основу в рамках национального законодательства для таких случаев.

Такое заявление последовало за визитом канцлера Карла Нехаммера в Москву, где он рассказал Путину о том, что своими глазами увидел в городах Украины, побывавших под оккупацией, и отметил необходимость наказания виновных.

Свои расследования военных преступлений российской армии в Украине уже ведут Литва, Польша, Германия. Своих жандармов также в Украину прислала Франция.

Война России против Украины. Главное (обновляется)