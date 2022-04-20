Французский священник, 20 лет изучавший преступления нацистов, расследует военные преступления РФ в Украине

Организация сконцентрируется на записи показаний очевидцев. Свидетели преступлений оккупантов могут записаться на интервью на сайте svidky.org.
"Исследователи будут собирать свидетельства массовых убийств и уничтожения гражданской инфраструктуры в Буче, Мариуполе, Харькове, Николаеве и по всей территории Украины, чтобы представить их в Международном уголовном суде, а также в прокуратурах европейских стран. Видеоинтервью будут проходить в Zoom при участии украинских волонтеров. Записанные на украинском или русском, они будут переведены на английский язык для международных инстанций. Команда исследователей будет работать с топографическими картами, определять и фиксировать точные места преступлений", – отметили в сообщении.
Международный суд будет опираться на материалы, представленные украинскими правоохранителями. Наибольший вес для европейских судов будут иметь показания, собранные негосударственными и независимыми организациями, такими как "Яхад-Ин Унум", подчеркнули в релизе.
"Чтобы противостоять преступлениям Российской Федерации, мы должны сохранить голоса свидетелей. Ведь именно они являются одним из важнейших доказательств для суда. Почти 20 лет "Яхад-Ин Унум" расследует преступления нацистов в Украине и Восточной Европе. Мы разработали специальную методологию, опросили более 8 тыс. свидетелей и посетили большинство украинских городов и сел. Но никогда я не мог подумать, что в XXI веке мы тоже будем расследовать военные преступления на этих страждущих землях", – сказал Дебуа.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Организация "Яхад-Ин Унум" была создана в 2004 году, чтобы подробнее задокументировать геноцид ромов и другие массовые преступления в Европе. Впоследствии организация проводила расследование геноцида в Гватемале, Ираке и Сирии. Она собрала около 7,5 тыс. свидетельств очевидцев и выживших во время массовых расстрелов в Восточной Европе.
Число жертв среди гражданских лиц в Украине с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение, до полуночи 17 апреля составило не менее 2072 погибших и 2818 раненых. Об этом сообщило управление верховного комиссара ООН по правам человека.
"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отметили в организации.