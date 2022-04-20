Французский священник, 20 лет изучавший преступления нацистов, расследует военные преступления РФ в Украине

Организация сконцентрируется на записи показаний очевидцев. Свидетели преступлений оккупантов могут записаться на интервью на сайте svidky.org.

"Исследователи будут собирать свидетельства массовых убийств и уничтожения гражданской инфраструктуры в Буче, Мариуполе, Харькове, Николаеве и по всей территории Украины, чтобы представить их в Международном уголовном суде, а также в прокуратурах европейских стран. Видеоинтервью будут проходить в Zoom при участии украинских волонтеров. Записанные на украинском или русском, они будут переведены на английский язык для международных инстанций. Команда исследователей будет работать с топографическими картами, определять и фиксировать точные места преступлений", – отметили в сообщении.

Международный суд будет опираться на материалы, представленные украинскими правоохранителями. Наибольший вес для европейских судов будут иметь показания, собранные негосударственными и независимыми организациями, такими как "Яхад-Ин Унум", подчеркнули в релизе.

"Чтобы противостоять преступлениям Российской Федерации, мы должны сохранить голоса свидетелей. Ведь именно они являются одним из важнейших доказательств для суда. Почти 20 лет "Яхад-Ин Унум" расследует преступления нацистов в Украине и Восточной Европе. Мы разработали специальную методологию, опросили более 8 тыс. свидетелей и посетили большинство украинских городов и сел. Но никогда я не мог подумать, что в XXI веке мы тоже будем расследовать военные преступления на этих страждущих землях", – сказал Дебуа.

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