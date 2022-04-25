К расследованию преступлений РФ присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда – Венедиктова

"Впервые в истории в совместную следственную группу (ССГ) присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда. Ровно месяц назад мы с коллегами из Литвы и Польши, при поддержке Евроюста, создали ССГ для расследования зверств РФ на территории нашего государства. Убеждена, что присоединение еще одного участника сделает расследование и судебное преследование военных преступлений и преступлений против человечности более эффективным и скоординированным", – отметила генпрокурор.

Венедиктова сообщила, что сегодня она вместе с генпрокурорами Литвы и Польши Нидой Грунскене и Збигневом Зебро и прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом подписала документ о расширении совместной следственной группы.

"Теперь Офис прокурора Международного уголовного суда – участник ССГ. Также участником группы является Евроюст, где представлены 27 стран-членов ЕС и 10 других государств", – добавила она.

Генпрокурор подчеркнула, что в каждом из государств-сторон ССГ идет собственное национальное расследование агрессии РФ в Украине. Кроме этого, полноценное независимое расследование начал Офис прокурора Международного уголовного суда.

Стороны и участники ССГ будут координировать свои действия, вместе планировать следственные стратегии, а также оперативно и безопасно обмениваться информацией и доказательствами.

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