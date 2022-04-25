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ВОЙНА В УКРАИНЕ

К расследованию преступлений РФ присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда – Венедиктова

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Генпрокуроры Украины, Литвы и Польши вместе с прокурором МУС подписали документ о расширении совместной следственной группы
Генпрокуроры Украины, Литвы и Польши вместе с прокурором МУС подписали документ о расширении совместной следственной группы
Фото: depositphotos.com

Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) присоединился к общей следственной группе Украины, Литвы и Польши по расследованию преступлений РФ. Об этом в Facebook написала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Впервые в истории в совместную следственную группу (ССГ) присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда. Ровно месяц назад мы с коллегами из Литвы и Польши, при поддержке Евроюста, создали ССГ для расследования зверств РФ на территории нашего государства. Убеждена, что присоединение еще одного участника сделает расследование и судебное преследование военных преступлений и преступлений против человечности более эффективным и скоординированным", – отметила генпрокурор.

Венедиктова сообщила, что сегодня она вместе с генпрокурорами Литвы и Польши Нидой Грунскене и Збигневом Зебро и прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом подписала документ о расширении совместной следственной группы.

"Теперь Офис прокурора Международного уголовного суда – участник ССГ. Также участником группы является Евроюст, где представлены 27 стран-членов ЕС и 10 других государств", – добавила она.

Генпрокурор подчеркнула, что в каждом из государств-сторон ССГ идет собственное национальное расследование агрессии РФ в Украине. Кроме этого, полноценное независимое расследование начал Офис прокурора Международного уголовного суда.

Стороны и участники ССГ будут координировать свои действия, вместе планировать следственные стратегии, а также оперативно и безопасно обмениваться информацией и доказательствами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/375645654573109

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследованияВ связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Польша, Литва, война, преступление, война России против Украины, Международный уголовный суд, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Карим Хан
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