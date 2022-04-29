В Украине погиб американский доброволец, сражавшийся против оккупантов

Военный был родом из округа Ориндж, штат Нью-Йорк. В прошлом он служил в морской пехоте США, затем работал в исправительном учреждении в Теннесси.
Незадолго до начала войны в Украине он устроился работать в частную военную компанию. Когда началась война, компания искала желающих уехать воевать в Украину, и Кансел согласился.
Как рассказала журналистам его мать, мужчина согласился воевать на стороне ВСУ, так как верил в то, за что борется Украина, и хотел быть частью этого. Он хотел сдержать российскую агрессию, чтобы она не пришла в США.
Кансел вылетел в Польшу 12 марта и пересек границу Украины где-то между 12-м и 13 марта, сообщила его мать. Она же рассказала, что в его батальоне были военные из разных стран.
У Кансела остались семимесячный ребенок и жена. Его тело пока не нашли.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины, оно уже начало выполнение боевых задач.