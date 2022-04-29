В Украине погиб бывший британский военный. Еще один британец пропал без вести

Точное время и место гибели британца неизвестны. Канал сообщает, что предположительно это произошло несколько дней назад на юге или востоке Украины.
В МИД Великобритании подтвердили факт смерти мужчины, но подробностей не предоставили. Друг Сибли, с которым общались журналисты, описал его как самого храброго человека, которого знал. Еще один друг рассказал, что у него было "злое чувство юмора".
Сибли раньше служил в Королевском логистическом корпусе. Его бывшее подразделение почтило его память, подчеркнув в Facebook, что Сибли "до конца демонстрировал дух коммандос".
Также известно, что еще один британец пропал без вести на войне в Украине. Канал не называет его имени, но британский МИД подтвердил информацию о его исчезновении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины, оно уже начало выполнение боевых задач.