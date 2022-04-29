В Украине погиб бывший британский военный. Еще один британец пропал без вести

Точное время и место гибели британца неизвестны. Канал сообщает, что предположительно это произошло несколько дней назад на юге или востоке Украины.

В МИД Великобритании подтвердили факт смерти мужчины, но подробностей не предоставили. Друг Сибли, с которым общались журналисты, описал его как самого храброго человека, которого знал. Еще один друг рассказал, что у него было "злое чувство юмора".

Сибли раньше служил в Королевском логистическом корпусе. Его бывшее подразделение почтило его память, подчеркнув в Facebook, что Сибли "до конца демонстрировал дух коммандос".

Также известно, что еще один британец пропал без вести на войне в Украине. Канал не называет его имени, но британский МИД подтвердил информацию о его исчезновении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)