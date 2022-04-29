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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине погиб бывший британский военный. Еще один британец пропал без вести

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Точное время и место гибели британца неизвестно
Точное время и место гибели британца неизвестно
Фото: Logistic Support Squadron - CLR RM / Facebook

На войне в Украине погиб бывший британский военный Скотт Сибли. Он стал первым гражданином Великобритании, погибшим в этой войне, сообщил канал Sky News.

Точное время и место гибели британца неизвестны. Канал сообщает, что предположительно это произошло несколько дней назад на юге или востоке Украины.

В МИД Великобритании подтвердили факт смерти мужчины, но подробностей не предоставили. Друг Сибли, с которым общались журналисты, описал его как самого храброго человека, которого знал. Еще один друг рассказал, что у него было "злое чувство юмора".

Сибли раньше служил в Королевском логистическом корпусе. Его бывшее подразделение почтило его память, подчеркнув в Facebook, что Сибли "до конца демонстрировал дух коммандос".

https://www.facebook.com/LSSqn.CdoLogs/posts/4484431274991046

Также известно, что еще один британец пропал без вести на войне в Украине. Канал не называет его имени, но британский МИД подтвердил информацию о его исчезновении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины, оно уже начало выполнение боевых задач.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, война, военные, война России против Украины
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