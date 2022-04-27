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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время обстрела войсками РФ Приволья погиб мужчина – глава Луганской ОВА

Гайдай: Российский снаряд упал во двор частного дома, где в то время находился 68-летний мужчина
Гайдай: Российский снаряд упал во двор частного дома, где в то время находился 68-летний мужчина
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

Во время обстрела Приволья Луганской области погиб мирный житель. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram 27 апреля.

"Это произошло вчера вечером. Российский снаряд упал во двор частного дома, где в то время находился 68-летний мужчина. Он скончался на месте", – говорится в сообщении.

Также, по данным Гайдая, российские войска обстреляли одну из школ Лисичанска, в подвале которой скрывались 23 человека, в том числе и дети.

"К счастью, без жертв", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

По данным Гайдая на 26 апреля, в области погибло 172 человека.

Теги: Луганская область, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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