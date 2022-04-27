Во время обстрела войсками РФ Приволья погиб мужчина – глава Луганской ОВА

Гайдай: Российский снаряд упал во двор частного дома, где в то время находился 68-летний мужчина Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

"Это произошло вчера вечером. Российский снаряд упал во двор частного дома, где в то время находился 68-летний мужчина. Он скончался на месте", – говорится в сообщении.

Также, по данным Гайдая, российские войска обстреляли одну из школ Лисичанска, в подвале которой скрывались 23 человека, в том числе и дети.

"К счастью, без жертв", – написал он.

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