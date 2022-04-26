В Попасной после обстрела обрушился дом, погибли три человека – ОВА

Одной женщине, которая была в обрушившемся доме, удалось выжить Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

В результате происшествия погибли три человека.

"Они прятались в подвале от российских снарядов. Но как раз в этот дом и прилетело. Произошел обвал стен и перекрытия до самого подвала. Людей завалило. Многоэтажка загорелась. Спасателям удалось погасить пламя, однако три находившихся там человека были уже без признаков жизни", – отметил Гайдай.

При этом он добавил, что одной женщине, которая была в доме, удалось выжить.

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