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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Попасной после обстрела обрушился дом, погибли три человека – ОВА

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Одной женщине, которая была в обрушившемся доме, удалось выжить
Одной женщине, которая была в обрушившемся доме, удалось выжить
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

В Попасной Луганской области после обстрела российских оккупантов обрушился дом. Об этом 26 апреля в Telegram заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В результате происшествия погибли три человека.

"Они прятались в подвале от российских снарядов. Но как раз в этот дом и прилетело. Произошел обвал стен и перекрытия до самого подвала. Людей завалило. Многоэтажка загорелась. Спасателям удалось погасить пламя, однако три находившихся там человека были уже без признаков жизни", – отметил Гайдай.

При этом он добавил, что одной женщине, которая была в доме, удалось выжить.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак в тот же день отметил, что "началась вторая фаза войны". 

23 апреля в результате обстрелов оккупантами Попасной погибли двое гражданских, один человек получил ранение.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Попасная, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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