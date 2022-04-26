В Попасной после обстрела обрушился дом, погибли три человека – ОВА

В результате происшествия погибли три человека.
"Они прятались в подвале от российских снарядов. Но как раз в этот дом и прилетело. Произошел обвал стен и перекрытия до самого подвала. Людей завалило. Многоэтажка загорелась. Спасателям удалось погасить пламя, однако три находившихся там человека были уже без признаков жизни", – отметил Гайдай.
При этом он добавил, что одной женщине, которая была в доме, удалось выжить.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак в тот же день отметил, что "началась вторая фаза войны".
23 апреля в результате обстрелов оккупантами Попасной погибли двое гражданских, один человек получил ранение.