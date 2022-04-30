Нуланд: Российская переговорная позиция по поводу войны с Украиной – это тотальный цинизм

"Никаких сигналов о том, что он пытается найти какой-то выход, мы не видим. Российская переговорная позиция – это тотальный цинизм. Они настаивают на полной капитуляции Украины, а во время переговоров его генералы бомбят украинские города и осаждают Мариуполь. Человек, родившийся в Ленинграде вскоре после блокады, в которой погибли его родственники, не может не понимать, что такое военная осада города с мирными жителями", – сказала она.
Замгоссекретаря США считает, что если Путин не готов закончить войну, он мог бы объявить перемирие.
"Украинцы вернутся за стол переговоров хотя бы с осознанием того, что Россия готова добросовестно отстаивать дипломатическое решение. Вместо этого война продолжается, он требует не меньше, чем полную капитуляцию Украины, и даже не дает вывезти мирных жителей из Мариуполя. Но он бы мог прекратить все это за минуту. Так будет лучше для самой России – не говоря уж об Украине и остальном мире", – объяснила Нуланд.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров между Украиной и Россией о завершении войны (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
По итогам встречи стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По словам члена украинской делегации, председателя парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".
Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Турция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. По его словам, Украина "постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов". Это в плане эффективности переговоров "имеет очень плохие последствия", добавил спикер Кремля.
В Офисе президента Украины отметили, что РФ изучила предложения Украины о предоставлении гарантий безопасности и дала встречные.