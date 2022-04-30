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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нуланд: Российская переговорная позиция по поводу войны с Украиной – это тотальный цинизм

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Нуланд считает, что Путин мог бы прекратить войну за минуту
Нуланд считает, что Путин мог бы прекратить войну за минуту
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты не видят свидетельств того, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в переговорах с Украиной для прекращения войны. Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила "Медузе" в интервью, которое было опубликовано 29 апреля.

"Никаких сигналов о том, что он пытается найти какой-то выход, мы не видим. Российская переговорная позиция – это тотальный цинизм. Они настаивают на полной капитуляции Украины, а во время переговоров его генералы бомбят украинские города и осаждают Мариуполь. Человек, родившийся в Ленинграде вскоре после блокады, в которой погибли его родственники, не может не понимать, что такое военная осада города с мирными жителями", – сказала она.

Замгоссекретаря США считает, что если Путин не готов закончить войну, он мог бы объявить перемирие.

"Украинцы вернутся за стол переговоров хотя бы с осознанием того, что Россия готова добросовестно отстаивать дипломатическое решение. Вместо этого война продолжается, он требует не меньше, чем полную капитуляцию Украины, и даже не дает вывезти мирных жителей из Мариуполя. Но он бы мог прекратить все это за минуту. Так будет лучше для самой России – не говоря уж об Украине и остальном мире", – объяснила Нуланд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров между Украиной и Россией о завершении войны (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

По итогам встречи стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По словам члена украинской делегации, председателя парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".

Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияТурция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. По его словам, Украина "постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов". Это в плане эффективности переговоров "имеет очень плохие последствия", добавил спикер Кремля.

В Офисе президента Украины отметили, что РФ изучила предложения Украины о предоставлении гарантий безопасности и дала встречные.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, Виктория Нуланд, Мариуполь, переговоры, Ленинград, перемирие, война России против Украины, дипломаты
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