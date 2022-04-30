Нуланд: Российская переговорная позиция по поводу войны с Украиной – это тотальный цинизм

Нуланд считает, что Путин мог бы прекратить войну за минуту Фото: ЕРА

"Никаких сигналов о том, что он пытается найти какой-то выход, мы не видим. Российская переговорная позиция – это тотальный цинизм. Они настаивают на полной капитуляции Украины, а во время переговоров его генералы бомбят украинские города и осаждают Мариуполь. Человек, родившийся в Ленинграде вскоре после блокады, в которой погибли его родственники, не может не понимать, что такое военная осада города с мирными жителями", – сказала она.

Замгоссекретаря США считает, что если Путин не готов закончить войну, он мог бы объявить перемирие.

"Украинцы вернутся за стол переговоров хотя бы с осознанием того, что Россия готова добросовестно отстаивать дипломатическое решение. Вместо этого война продолжается, он требует не меньше, чем полную капитуляцию Украины, и даже не дает вывезти мирных жителей из Мариуполя. Но он бы мог прекратить все это за минуту. Так будет лучше для самой России – не говоря уж об Украине и остальном мире", – объяснила Нуланд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)