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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты используют для фейковых новостей экспонаты из разграбленных музеев Мариуполя – советник мэра

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Для фейков используются экспонаты краеведческого музея, отметил Андрющенко
Для фейков используются экспонаты краеведческого музея, отметил Андрющенко
Фото: Маріупольський краєзнавчий музей / Facebook

Для фейков об украинских националистах в Мариуполе российские оккупанты используют экспонаты краеведческого музея. Об этом 30 апреля сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Оккупанты начали использовать разграбленные музейные экспонаты для фейковых новостей. Сегодня по российским пабликам массово пошло это фото (медальон с изображением свастики и немецкого фюрера Адольфа Гитлера. – "ГОРДОН") как "трофей, добытый в бою у украинских военных". На самом деле эта медаль является одним из экспонатов Мариупольского краеведческого музея", – написал он.

Советник мэра Мариуполя отметил, что медаль была похищена российскими оккупантами вместе с уникальной библиотекой и картинами Архипа Куинджи.

"Ждем появления тачанки, пулемета "Максим" или немецкого МР-40 как доказательства нацизма в Мариуполе. Фейкометы-грабители", – заявил Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

29 апреля Андрющенко писал, что оккупанты превратили захваченную часть Мариуполя в "настоящее гетто".

Теги: Россия, нацизм, война, оккупация, Мариуполь, ограбление, вторжение, советник, российская агрессия, свастика, медали, война России против Украины, фейк, библиотека, музей, картины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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