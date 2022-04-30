Оккупанты используют для фейковых новостей экспонаты из разграбленных музеев Мариуполя – советник мэра

"Мариуполь. Оккупанты начали использовать разграбленные музейные экспонаты для фейковых новостей. Сегодня по российским пабликам массово пошло это фото (медальон с изображением свастики и немецкого фюрера Адольфа Гитлера. – "ГОРДОН") как "трофей, добытый в бою у украинских военных". На самом деле эта медаль является одним из экспонатов Мариупольского краеведческого музея", – написал он.

Советник мэра Мариуполя отметил, что медаль была похищена российскими оккупантами вместе с уникальной библиотекой и картинами Архипа Куинджи.

"Ждем появления тачанки, пулемета "Максим" или немецкого МР-40 как доказательства нацизма в Мариуполе. Фейкометы-грабители", – заявил Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)