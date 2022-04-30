Экс-министр обороны Украины Радецкий: Что делать с Мариуполем? Единственный выход – взять генсека ООН за холку – и туда, организовывать коридор

Радецкий предположил, что у Украины не хватает сил, чтобы разблокировать город военным путем.
"Ситуация зависла... Непонятно, что делать. И непонятно, что будет делать супостат. Непонятно, какая группировка наступает с севера, северо-востока, какая пойдет с юга... Вопрос о том же Приднестровье. Чем закончится эта "колотнеча"?" – сказал бывший министр.
Он отметил, что помочь украинским военнослужащим и правоохранителям, которые в условиях несколькомесячной блокады продолжают защищать город, очень сложно, "но помогать надо".
"Они уже кричат криком. Недавно выступал заместитель командира полка "Азов" [Святослав Паламар], чувствуется, что толковый, преданный [военнослужащий], патриот. Он не плакал, не ныл, не жаловался. Он только просил что-то делать, мол, спасайте. Настоящие герои!" – сказал Радецкий.
По его мнению, Украина должна привлечь международные организации к спасению людей в Мариуполе.
"Единственный выход – привлечь этого генсека [ООН Антониу Гуттериша], взять за холку – и туда, чтобы [организовать] коридор и вывезти их оттуда. Это главный шанс. В военном аспекте... Ну можно подбросить боеприпасы. Но что толку? Главное – люди. У меня надежда на нашу дипломатию. Неплохой у нас министр иностранных дел. Они должны провести активную работу во имя спасения [этих людей]", – считает бывший министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
Эвакуацию людей из Мариуполя Гутерриш обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 26 апреля. После встречи в ООН заявили, что Путин дал согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных людей, которые скрываются от обстрелов российских оккупантов на территории завода "Азовсталь". Но позже в Кремле опровергли эту информацию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что генсек ООН озвучил такое предложение, но "конкретных договоренностей в этой области не было".