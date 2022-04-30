Экс-министр обороны Украины Радецкий: Что делать с Мариуполем? Единственный выход – взять генсека ООН за холку – и туда, организовывать коридор

Радецкий предположил, что у Украины не хватает сил, чтобы разблокировать город военным путем.

"Ситуация зависла... Непонятно, что делать. И непонятно, что будет делать супостат. Непонятно, какая группировка наступает с севера, северо-востока, какая пойдет с юга... Вопрос о том же Приднестровье. Чем закончится эта "колотнеча"?" – сказал бывший министр.

Он отметил, что помочь украинским военнослужащим и правоохранителям, которые в условиях несколькомесячной блокады продолжают защищать город, очень сложно, "но помогать надо".

"Они уже кричат криком. Недавно выступал заместитель командира полка "Азов" [Святослав Паламар], чувствуется, что толковый, преданный [военнослужащий], патриот. Он не плакал, не ныл, не жаловался. Он только просил что-то делать, мол, спасайте. Настоящие герои!" – сказал Радецкий.

По его мнению, Украина должна привлечь международные организации к спасению людей в Мариуполе.

"Единственный выход – привлечь этого генсека [ООН Антониу Гуттериша], взять за холку – и туда, чтобы [организовать] коридор и вывезти их оттуда. Это главный шанс. В военном аспекте... Ну можно подбросить боеприпасы. Но что толку? Главное – люди. У меня надежда на нашу дипломатию. Неплохой у нас министр иностранных дел. Они должны провести активную работу во имя спасения [этих людей]", – считает бывший министр.

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