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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-министр обороны Украины Радецкий: Что делать с Мариуполем? Единственный выход – взять генсека ООН за холку – и туда, организовывать коридор

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"Азовсталь" стала оплотом украинского сопротивления в Мариуполе
"Азовсталь" стала оплотом украинского сопротивления в Мариуполе
Фото: EPA

Бывший министр обороны Украины Виталий Радецкий считает, что решить проблему заблокированного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области можно лишь дипломатическим путем, в том числе с привлечением Организации Объединенных Наций. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Радецкий предположил, что у Украины не хватает сил, чтобы разблокировать город военным путем.

"Ситуация зависла... Непонятно, что делать. И непонятно, что будет делать супостат. Непонятно, какая группировка наступает с севера, северо-востока, какая пойдет с юга... Вопрос о том же Приднестровье. Чем закончится эта "колотнеча"?" – сказал бывший министр.

Он отметил, что помочь украинским военнослужащим и правоохранителям, которые в условиях несколькомесячной блокады продолжают защищать город, очень сложно, "но помогать надо".

"Они уже кричат криком. Недавно выступал заместитель командира полка "Азов" [Святослав Паламар], чувствуется, что толковый, преданный [военнослужащий], патриот. Он не плакал, не ныл, не жаловался. Он только просил что-то делать, мол, спасайте. Настоящие герои!" – сказал Радецкий.

По его мнению, Украина должна привлечь международные организации к спасению людей в Мариуполе.

"Единственный выход  привлечь этого генсека [ООН Антониу Гуттериша], взять за холку  и туда, чтобы [организовать] коридор и вывезти их оттуда. Это главный шанс. В военном аспекте... Ну можно подбросить боеприпасы. Но что толку? Главное – люди. У меня надежда на нашу дипломатию. Неплохой у нас министр иностранных дел. Они должны провести активную работу во имя спасения [этих людей]", – считает бывший министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.

Эвакуацию людей из Мариуполя Гутерриш обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 26 апреля. После встречи в ООН заявили, что Путин дал согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных людей, которые скрываются от обстрелов российских оккупантов на территории завода "Азовсталь". Но позже в Кремле опровергли эту информацию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что генсек ООН озвучил такое предложение, но "конкретных договоренностей в этой области не было".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, ООН, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, российская агрессия, война России против Украины, Антониу Гутерриш, Виталий Радецкий, Святослав Паламар
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