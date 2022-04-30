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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Счет идет на часы". Владимир Кличко призвал мировое сообщество заставить РФ открыть "коридор жизни" для мариупольцев

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Владимир Кличко: Такой коридор обещают давно, но до сих пор этого не произошло
Владимир Кличко: Такой коридор обещают давно, но до сих пор этого не произошло
Фото: пресс-служба Владимира Кличко

Мировое сообщество должно всеми возможными средствами заставить РФ дать возможность эвакуировать из Мариуполя людей, так как для тысяч мариупольцев, которые сейчас находятся на "Азовстали" без еды, лекарств и воды, счет идет на часы. Об этом 29 апреля заявил в интервью французскому каналу BFMTV украинский боксер, бывший чемпион мира, брат мэра Киева Владимир Кличко, пишет "Обозреватель".

"Трагическая ситуация в Мариуполе, который практически полностью уничтожен. Жизненно важно для тысяч мариупольцев, чтобы мировое сообщество всеми возможными средствами заставило Россию дать даже не "зеленый", а я бы сказал, "коридор жизни" для всех людей, которые сейчас находятся на "Азовстали". Раненые, обессиленные, без еды, лекарств и воды. Для многих из них счет идет на часы... Такой коридор обещают давно, но до сих пор этого не произошло", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин пытается запугать представителей цивилизованного мира и об этом свидетельствуют, в частности, обстрелы украинской столицы в то время, когда в Киеве находился генеральный секретарь ООН.

"Вчерашние (28 апреля. – "ГОРДОН"обстрелы Киева в то время, как в городе находился генсек ООН, свидетельствуют о том, что армия Путина хочет запугать представителей цивилизованного мира, чтобы они не ездили в Украину, в Киев. Поэтому продолжаются атаки на столицу. Снова погибшие, снова раненые", – констатировал Кличко-младший.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. 23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.

Защитники города призвали применить к ним процедуру extraction для эвакуации и в качестве примера называли спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. 

Теги: Владимир Кличко, Мариуполь, война России против Украины
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