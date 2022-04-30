"Счет идет на часы". Владимир Кличко призвал мировое сообщество заставить РФ открыть "коридор жизни" для мариупольцев

Владимир Кличко: Такой коридор обещают давно, но до сих пор этого не произошло Фото: пресс-служба Владимира Кличко

"Трагическая ситуация в Мариуполе, который практически полностью уничтожен. Жизненно важно для тысяч мариупольцев, чтобы мировое сообщество всеми возможными средствами заставило Россию дать даже не "зеленый", а я бы сказал, "коридор жизни" для всех людей, которые сейчас находятся на "Азовстали". Раненые, обессиленные, без еды, лекарств и воды. Для многих из них счет идет на часы... Такой коридор обещают давно, но до сих пор этого не произошло", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин пытается запугать представителей цивилизованного мира и об этом свидетельствуют, в частности, обстрелы украинской столицы в то время, когда в Киеве находился генеральный секретарь ООН.

"Вчерашние (28 апреля. – "ГОРДОН") обстрелы Киева в то время, как в городе находился генсек ООН, свидетельствуют о том, что армия Путина хочет запугать представителей цивилизованного мира, чтобы они не ездили в Украину, в Киев. Поэтому продолжаются атаки на столицу. Снова погибшие, снова раненые", – констатировал Кличко-младший.

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