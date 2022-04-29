Житель Мариуполя с собакой пять дней шел пешком из Мариуполя в Запорожье – волонтер

"Только что к нам в Запорожье в центр пришел мужчина , который пять суток шел пешком с 23-го микрорайона со своей собачкой Жужой. Шел под обстрелами, между мин, шел к нам, в Украину. Пять суток. Вот такой вот "зеленый коридор". Посмотрите на эти руки", – отметила она.
Волонтер опубликовала несколько снимков, на которых видны руки мужчины (на не показывала его лицо) и собаку, эвакуировавшуюся из Мариуполя вместе с хозяином.
"Наш народ победить невозможно", – подчеркнула она и призвала "не забывать о Мариуполе", где под обстрелами остаются мирные жители и украинские военнослужащие – защитники города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. 23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали". В Офисе президента Reuters сказали, что 29 апреля планируется операция по эвакуации с завода гражданских.