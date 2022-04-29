ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Житель Мариуполя с собакой пять дней шел пешком из Мариуполя в Запорожье – волонтер

Мужчина и его собачка Жужа пять суток добиралась из Мариуполя в Запорожье
Мужчина и его собачка Жужа пять суток добиралась из Мариуполя в Запорожье
Фото: Маша Украинская / Facebook

Один из из эвакуировавшихся из Мариуполя Донецкой области в Запорожье шел пешком. О таком случае, не называя имени мужчины, написала в Facebook 27 апреля волонтер Галина Однорог (Маша Украинская).

"Только что к нам в Запорожье в центр пришел мужчина , который пять суток шел пешком с 23-го микрорайона со своей собачкой Жужой. Шел под обстрелами, между мин, шел к нам, в Украину. Пять суток. Вот такой вот "зеленый коридор". Посмотрите на эти руки", – отметила она. 

Волонтер опубликовала несколько снимков, на которых видны руки мужчины (на не показывала его лицо) и собаку, эвакуировавшуюся из Мариуполя вместе с хозяином. 

"Наш народ победить невозможно", – подчеркнула она и призвала "не забывать о Мариуполе", где под обстрелами остаются мирные жители и украинские военнослужащие – защитники города. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3305258523040810&id=100006700849337

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. 23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали". В Офисе президента Reuters сказали, что 29 апреля планируется операция по эвакуации с завода гражданских.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, Мариуполь, эвакуация, волонтер, собаки, война России против Украины, Галина Однорог
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и белорусы со своим уродом". Лазарева обратилась к украинцам
"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и белорусы – со своим уродом". Лазарева обратилась к украинцам
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео
alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео
  "Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" в центре Харькове на руинах исторического здания, разрушенного российскими оккупантами. Видео
  "Океан Ельзи" снял клип на песню "Обійми" в центре Харькове на руинах исторического здания, разрушенного российскими оккупантами. Видео
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (294071)
2
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (164432)
3
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (85204)
4
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (65106)
5
60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что (33432)
6
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (27833)
7
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем (19587)
8
"Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да". Амаль Клуни рассказала о преступлениях РФ в Украине (19360)
 
 
 
 