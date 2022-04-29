Житель Мариуполя с собакой пять дней шел пешком из Мариуполя в Запорожье – волонтер

Мужчина и его собачка Жужа пять суток добиралась из Мариуполя в Запорожье Фото: Маша Украинская / Facebook

"Только что к нам в Запорожье в центр пришел мужчина , который пять суток шел пешком с 23-го микрорайона со своей собачкой Жужой. Шел под обстрелами, между мин, шел к нам, в Украину. Пять суток. Вот такой вот "зеленый коридор". Посмотрите на эти руки", – отметила она.

Волонтер опубликовала несколько снимков, на которых видны руки мужчины (на не показывала его лицо) и собаку, эвакуировавшуюся из Мариуполя вместе с хозяином.

"Наш народ победить невозможно", – подчеркнула она и призвала "не забывать о Мариуполе", где под обстрелами остаются мирные жители и украинские военнослужащие – защитники города.

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