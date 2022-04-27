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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский считает, что обострение ситуации в Приднестровье вызвано действиями российских спецслужб, но ВСУ к этому готовы

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Украине известно, что российские войска на территории непризнанного Приднестровья находятся в постоянной боевой готовности, отметил Зеленский
Украине известно, что российские войска на территории непризнанного Приднестровья находятся в постоянной боевой готовности, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

РФ пытается дестабилизировать ситуацию на территории непризнанного Приднестровья, но Вооруженные силы Украины готовы к возможной эскалации со стороны российских войск.

Об этом 26 апреля на брифинге после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что полностью разделяет оценку ситуации со стороны президента Молдовы Майи Санду.

"Мы ясно понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это уже работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях. Понятно, для чего – для дестабилизации ситуации в регионе, угроз Молдове. Они им показывают, что, если Молдова будет поддерживать Украину, будут те или иные шаги", – сказал Зеленский.

По его словам, Украине известно, что российские войска, которые на протяжении многих лет присутствуют на территории Приднестровья, находятся в постоянной боевой готовности.

"Но мы понимаем их мощности, Вооруженные силы Украины к этому готовы и их не боятся", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Приднестровье – это административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Комментируя заявление оккупантов, глава ОПУ Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.

25 апреля в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья. В главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.

26 апреля в регионе прогремело еще два взрыва. По данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – на 1 МВт, вторая – на 0,5 МВт. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.

В связи с происходящим президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

По данным украинской разведки, РФ готовит ракетные удары по Приднестровью с жертвами среди мирного населения, чтобы обвинить в этом Украину.

Теги: Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, Вооруженные силы Украины, угрозы, Владимир Зеленский, ВСУ, спецслужбы, МАГАТЭ, война России против Украины, президент, взрывы, удары, Майя Санду, встреча, войска, Рафаэль Гросси
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