Зеленский считает, что обострение ситуации в Приднестровье вызвано действиями российских спецслужб, но ВСУ к этому готовы

Об этом 26 апреля на брифинге после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что полностью разделяет оценку ситуации со стороны президента Молдовы Майи Санду.

"Мы ясно понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это уже работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях. Понятно, для чего – для дестабилизации ситуации в регионе, угроз Молдове. Они им показывают, что, если Молдова будет поддерживать Украину, будут те или иные шаги", – сказал Зеленский.

По его словам, Украине известно, что российские войска, которые на протяжении многих лет присутствуют на территории Приднестровья, находятся в постоянной боевой готовности.

"Но мы понимаем их мощности, Вооруженные силы Украины к этому готовы и их не боятся", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)