"Это было первое прекращение огня". Арахамия и Ермак надеются, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных

"Сегодня третий день специальной операции, которую мы называем "Эвакуация "Азовсталь". Впервые с начала войны, с начала блокады, нам удалось вывезти более 100 гражданских. Это маленькие дети, женщины и пожилые люди", – сказал Арахамия.
Верещук и Арахамия сообщили, что операция прошла благодаря работе президента Владимира Зеленского, генсека ООН Антонио Гутерриша, Международного комитета Красного Креста, а также Главного управления разведки Украины.
"Наши парни – герои "Азова" там держатся... Следующий этап операции, конечно, – вывезти всех остальных. Там еще много людей остается, у них много проблем. Это было первое прекращение огня над "Азовсталью", уже двое суток, надеемся, что дальше будем работать с международными институциями и сделаем возможной эвакуацию всех, кто находится на "Азовстали", – сказал Арахамия.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что над этой эвакуацией работал с командой всю последнюю неделю.
"Это только первый этап, и мы продолжим забирать из Мариуполя наших граждан и военных. Да, это была трудная операция и впереди еще много работы, но нас ничто не остановит", – пообещал он.
Мариупольский горсовет сообщил, что эвакуация из районов города, не прилегающих к "Азовстали", которую планировали провести 1 мая, переносится на 2 мая.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
После личной встречи генсека ООН Антониу Гутерриша с президентами России и Украины "появилась надежда, что получится эвакуировать гражданских с "Азовстали", заявляла вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
30 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать 20 человек, это женщины и дети.