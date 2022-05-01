"Это было первое прекращение огня". Арахамия и Ермак надеются, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных

Глава Офиса президента обещает, что власти продолжат эвакуацию из Мариуполя гражданских и военных Фото: president.gov.ua

"Сегодня третий день специальной операции, которую мы называем "Эвакуация "Азовсталь". Впервые с начала войны, с начала блокады, нам удалось вывезти более 100 гражданских. Это маленькие дети, женщины и пожилые люди", – сказал Арахамия.

Верещук и Арахамия сообщили, что операция прошла благодаря работе президента Владимира Зеленского, генсека ООН Антонио Гутерриша, Международного комитета Красного Креста, а также Главного управления разведки Украины.

"Наши парни – герои "Азова" там держатся... Следующий этап операции, конечно, – вывезти всех остальных. Там еще много людей остается, у них много проблем. Это было первое прекращение огня над "Азовсталью", уже двое суток, надеемся, что дальше будем работать с международными институциями и сделаем возможной эвакуацию всех, кто находится на "Азовстали", – сказал Арахамия.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что над этой эвакуацией работал с командой всю последнюю неделю.

"Это только первый этап, и мы продолжим забирать из Мариуполя наших граждан и военных. Да, это была трудная операция и впереди еще много работы, но нас ничто не остановит", – пообещал он.

Мариупольский горсовет сообщил, что эвакуация из районов города, не прилегающих к "Азовстали", которую планировали провести 1 мая, переносится на 2 мая.

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