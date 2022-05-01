Эвакуацию жителей Мариуполя не из района "Азовстали" перенесли на 2 мая – горсовет

Сегодня утром горсовет сообщал, что, возможно, в 16.00 удастся провести эвакуацию из города в Запорожье. Ряд аналогичных попыток был ранее сорван оккупантами.
В горсовете отметили, что эвакуация с "Азовстали" проходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста. "Больше информации будет позже. Верим и ждем возвращения людей на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.
"С учетом безопасности эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесена на понедельник (2 мая). Начало в 8.00 возле ТРЦ "Порт Сити", – уточнили в горсовете.
С территории "Азовстали" сегодня удалось эвакуировать по меньшей мере 100 мирных граждан, они выехали в Запорожье, работа над эвакуацией остальных продолжается, сообщили президент Владимир Зеленский и глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.
В то же время Reuters и российские СМИ писали, что около 50 человек вывезли в колонне с символикой ООН в сторону оккупированного Новоазовска.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
После личной встречи генсека ООН Антониу Гутерриша с президентами России и Украины "появилась надежда, что получится эвакуировать гражданских с "Азовстали", заявляла вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
30 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать 20 человек, это женщины и дети.