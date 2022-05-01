Эвакуацию жителей Мариуполя не из района "Азовстали" перенесли на 2 мая – горсовет

Попытку эвакуации жителей Мариуполя не из района "Азовстали" перенесли с 1-го на 2 мая Фото: EPA

Сегодня утром горсовет сообщал, что, возможно, в 16.00 удастся провести эвакуацию из города в Запорожье. Ряд аналогичных попыток был ранее сорван оккупантами.

В горсовете отметили, что эвакуация с "Азовстали" проходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста. "Больше информации будет позже. Верим и ждем возвращения людей на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

"С учетом безопасности эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесена на понедельник (2 мая). Начало в 8.00 возле ТРЦ "Порт Сити", – уточнили в горсовете.

С территории "Азовстали" сегодня удалось эвакуировать по меньшей мере 100 мирных граждан, они выехали в Запорожье, работа над эвакуацией остальных продолжается, сообщили президент Владимир Зеленский и глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

В то же время Reuters и российские СМИ писали, что около 50 человек вывезли в колонне с символикой ООН в сторону оккупированного Новоазовска.

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