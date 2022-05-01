Папа Франциск призвал предоставить безопасные гуманитарные коридоры для жителей "варварски уничтоженного" Мариуполя

Об этом сообщила украинская редакция "Радио Ватикана" – Vatican News.

Папа поощрил всех верных молиться за мир. Мысль "сразу несется в украинский город Мариуполь, "город Марии", варварски бомбардированный и уничтоженный", отметил Франциск.

По словам понтифика, "даже поступают страшные сообщения об изгнанных и депортированных детях" из Мариуполя.

Папа, говоря об "ужасном упадка человечества", спросил, действительно ли происходят поиски мира – "делается ли все возможное для того, чтобы умолкло оружие?"

Франциск попросил "не поддаваться логике насилия, искаженной спирали вооружений". Вместо этого "пусть будет избран путь диалога и мира", резюмировал понтифик.

По данным СМИ, папа Франциск за два месяца полномасштабной войны РФ против Украины трижды просил президента России Владимира Путина обеспечить открытие гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей Мариуполя Донецкой области, но получал отказ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)