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Папа Франциск призвал предоставить безопасные гуманитарные коридоры для жителей "варварски уничтоженного" Мариуполя

Папа римский поощрил всех верных молиться за мир
Папа римский поощрил всех верных молиться за мир
Фото: EPA

Папа римский Франциск в воскресном обращении 1 мая на площади Святого Петра призвал предоставить безопасные гуманитарные коридоры для эвакуации людей, которые скрываются от обстрелов российских оккупационных войск в подвалах завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщила украинская редакция "Радио Ватикана" – Vatican News.

Папа поощрил всех верных молиться за мир. Мысль "сразу несется в украинский город Мариуполь, "город Марии", варварски бомбардированный и уничтоженный", отметил Франциск.

По словам понтифика, "даже поступают страшные сообщения об изгнанных и депортированных детях" из Мариуполя.

Папа, говоря об "ужасном упадка человечества", спросил, действительно ли происходят поиски мира – "делается ли все возможное для того, чтобы умолкло оружие?"

Франциск попросил "не поддаваться логике насилия, искаженной спирали вооружений". Вместо этого "пусть будет избран путь диалога и мира", резюмировал понтифик.

По данным СМИ, папа Франциск за два месяца полномасштабной войны РФ против Украины трижды просил президента России Владимира Путина обеспечить открытие гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей Мариуполя Донецкой области, но получал отказ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.

30 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать 20 человек, это женщины и дети. Пока неизвестно, удалось ли им добраться до Запорожья.

Теги: Россия, Украина, оружие, папа римский, Ватикан, Мариуполь, бомбоубежище, вооружение, Франциск, эвакуация, гуманитарный коридор, Азовсталь, обстрелы, война России против Украины, насилие, обращение, открытие
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