Папа римский трижды предлагал РФ открыть коридоры для эвакуации мирных жителей из Мариуполя, но получал отказы – СМИ

Папа предлагал эвакуировать людей из "Азовстали" на корабле под флагом Святого Престола Фото: EPA

По данным издания, первые два раза папа предлагал Путину вывезти мариупольцев на территории, подконтрольные Украине, по гуманитарным коридам. Первая эвакуация должна была состояться в конце марта. В ней, по данным издания, должен был участвовать апостольный нунций в Украине Висвалдас Кулбокас вместе с представителем Московского патриархата, но Кремль отказался.

Второй раз эвакуацию хотели провести ближе к Пасхе. Папа был готов направить для ее проведения своего доверенного кардинала по вопросам гуманитарных миссий Конрада Краевского.

Позже Франциск предлагал эвакуировать мирных жителей из комбината "Азовсталь" на корабле под флагом Святого Престола.

Россия трижды заявляла Ватикану, что "не гарантирует никакой безопасности" во время возможной эвакуации людей из города.

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