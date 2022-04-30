Папа римский трижды предлагал РФ открыть коридоры для эвакуации мирных жителей из Мариуполя, но получал отказы – СМИ

По данным издания, первые два раза папа предлагал Путину вывезти мариупольцев на территории, подконтрольные Украине, по гуманитарным коридам. Первая эвакуация должна была состояться в конце марта. В ней, по данным издания, должен был участвовать апостольный нунций в Украине Висвалдас Кулбокас вместе с представителем Московского патриархата, но Кремль отказался.
Второй раз эвакуацию хотели провести ближе к Пасхе. Папа был готов направить для ее проведения своего доверенного кардинала по вопросам гуманитарных миссий Конрада Краевского.
Позже Франциск предлагал эвакуировать мирных жителей из комбината "Азовсталь" на корабле под флагом Святого Престола.
Россия трижды заявляла Ватикану, что "не гарантирует никакой безопасности" во время возможной эвакуации людей из города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. 23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
Защитники города призвали применить к ним процедуру extraction для эвакуации и в качестве примера называли спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны.