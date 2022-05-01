Мининфраструктуры решило закрыть четыре морских порта до восстановления контроля над ними Украиной

Об этом сообщается на сайте ведомства 30 апреля.
"Согласно приказу, со дня его официального опубликования морские порты Бердянск [Запорожской области], Мариуполь [Донецкой области], Скадовск, Херсон [Херсонской области] закрыты до восстановления контроля над указанными морскими портами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие решения "обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины… когда Россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья".
"Мы обязательно возобновим работу указанных морских портов после победы Украины над российским оккупантом", – резюмировали в Мининфраструктуры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 25 апреля в видеообращении, что если Россия продолжит блокировать украинские морские порты, то многим странам мира грозит продовольственный кризис и голод.