Мининфраструктуры решило закрыть четыре морских порта до восстановления контроля над ними Украиной

Работа морских портов в Бердянске (на фото), Мариуполе, Скадовске и Херсоне будет возобновлена после победы Украины над российским оккупантом, отметили в Мининфраструктуры Фото: depositphotos.com

Об этом сообщается на сайте ведомства 30 апреля.

"Согласно приказу, со дня его официального опубликования морские порты Бердянск [Запорожской области], Мариуполь [Донецкой области], Скадовск, Херсон [Херсонской области] закрыты до восстановления контроля над указанными морскими портами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие решения "обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины… когда Россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья".

"Мы обязательно возобновим работу указанных морских портов после победы Украины над российским оккупантом", – резюмировали в Мининфраструктуры.

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