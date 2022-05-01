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Мининфраструктуры решило закрыть четыре морских порта до восстановления контроля над ними Украиной

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Работа морских портов в Бердянске (на фото), Мариуполе, Скадовске и Херсоне будет возобновлена после победы Украины над российским оккупантом, отметили в Мининфраструктуры
Работа морских портов в Бердянске (на фото), Мариуполе, Скадовске и Херсоне будет возобновлена после победы Украины над российским оккупантом, отметили в Мининфраструктуры
Фото: depositphotos.com

Министерством инфраструктуры Украины принят приказ о закрытии четырех морских портов из-за полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля.

Об этом сообщается на сайте ведомства 30 апреля.

"Согласно приказу, со дня его официального опубликования морские порты Бердянск [Запорожской области], Мариуполь [Донецкой области], Скадовск, Херсон [Херсонской области] закрыты до восстановления контроля над указанными морскими портами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие решения "обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины… когда Россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья".

"Мы обязательно возобновим работу указанных морских портов после победы Украины над российским оккупантом", – резюмировали в Мининфраструктуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 25 апреля в видеообращении, что если Россия продолжит блокировать украинские морские порты, то многим странам мира грозит продовольственный кризис и голод.

Теги: Россия, Украина, Херсон, захват, оккупация, Мариуполь, угрозы, Бердянск, вторжение, Скадовск, война России против Украины, безопасность, Мининфраструктуры, работа, инфраструктура, деятельность, судоходство
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