Оккупанты размещают в больницах своих раненых, запрещают лечить украинцев – ГУР Минобороны

"На оккупированных территориях россияне уничтожают медицинскую инфраструктуру. Граждане, остающиеся на оккупированных территориях, практически отрезаны от медицинских услуг. Закрываются заведения, не хватает врачей, запрещено доставку лекарств с подконтрольных Украине территорий", – говорится в сообщении.

Военная разведка привела ряд примеров, как оккупанты уничтожают медицину в Украине. В частности, в Пологах Запорожской области центральную районную больницу превратили в склад боеприпасов и запретили ее персоналу оказывать услуги местному населению.

"Из инфекционного отделения Старобельска (Луганская область) вывезено все оборудование, предоставленное с 2014 года по программам международных доноров и правительства Украины. Среди вывезенного оборудования – аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания COVID-19", – отметили в ГУР.

Также, по его данным, в Волчанске Харьковской области больных с открытой формой туберкулеза оккупанты выгнали из областного противотуберкулезного диспансера.

"Помещения, которые использовались для лечения инфекционных болезней, заполняют ранеными россиянами. Медицинский персонал принуждают работать на оккупантов. При этом все медики проходят процедуру проверки на полиграфе. Не прошедших принудительно отправляют на передовую", – рассказали украинские разведчики.

Заполнили ранеными оккупантами и больницы в другом городе Харьковской области, Балаклее, при этом "медицинский персонал принудительно выводится на работу", а "украинские граждане остаются без медицинской помощи".

"Олешковская районная больница и городская больница Голой Пристани [в Херсонской области] вынужденно обслуживают потребности ВС РФ. Медицинскому персоналу запрещено менять постоянное место жительства путем эвакуации на подконтрольную Украине территорию", – уведомили в ГУР Минобороны.

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