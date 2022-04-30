В ОРДЛО отменили медосмотр для призывников из-за нехватки людей – разведка

По официальному объяснению, медосмотр в ОРДЛО отменили "в связи с нехваткой специалистов" Фото: depositphotos.com

По официальному объяснению так называемых властей, медосмотр отменили "в связи с нехваткой специалистов". Теперь потенциальные призывники не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем, подчеркивает разведка.

По данным ГУР, тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются в подразделения материально-технического обеспечения.

"С целью выявления еще не мобилизованных мужчин призывного возраста российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания призывников", – сообщили в разведке.

Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам (зависят от возраста, специальности и состояния здоровья). По данным ГУР, в оккупированной Горловке размер такой взятки составляет от 5 тыс. руб. (2 тыс. грн), если уплатить непосредственно на месте задержания. При доставке в районные отделы "МВД" – от 75 тыс. руб. (31,8 тыс. грн).

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