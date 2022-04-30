ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОРДЛО отменили медосмотр для призывников из-за нехватки людей – разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По официальному объяснению, медосмотр в ОРДЛО отменили "в связи с нехваткой специалистов"
По официальному объяснению, медосмотр в ОРДЛО отменили "в связи с нехваткой специалистов"
Фото: depositphotos.com

Россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. Поэтому чтобы выполнить план по поставке "живой силы" на войну, с 20 апреля в ОРДЛО приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

По официальному объяснению так называемых властей, медосмотр отменили "в связи с нехваткой специалистов". Теперь потенциальные призывники не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем, подчеркивает разведка.

По данным ГУР, тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются в подразделения материально-технического обеспечения.

"С целью выявления еще не мобилизованных мужчин призывного возраста российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания призывников", – сообщили в разведке.

Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам (зависят от возраста, специальности и состояния здоровья). По данным ГУР, в оккупированной Горловке размер такой взятки составляет от 5 тыс. руб. (2 тыс. грн), если уплатить непосредственно на месте задержания. При доставке в районные отделы "МВД" – от 75 тыс. руб. (31,8 тыс. грн).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавыПризову подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".

19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.

Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, сообщала украинская разведка 22 марта.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, мобилизация, разведка, война России против Украины, ОРДЛО, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Они родились при Путине и умерли при нем. И ради него". Смольянинов назвал войну РФ против Украины "бойней и террором"
  "Они родились при Путине и умерли при нем. И ради него". Смольянинов назвал войну РФ против Украины "бойней и террором"
  "Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина
  "Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
  "Она поддерживает ту власть значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
  "Она поддерживает ту власть – значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
  Данилко рассказал о своем отношении к алкоголю
  Данилко рассказал о своем отношении к алкоголю
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и белорусы со своим уродом". Лазарева обратилась к украинцам
"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и белорусы – со своим уродом". Лазарева обратилась к украинцам
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (298245)
2
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (201360)
3
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (174721)
4
60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что (39905)
5
Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело (30731)
6
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (28333)
7
"Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство (23070)
8
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото (23061)
 
 
 
 