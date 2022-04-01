Со ржавым снаряжением и без еды. Студенты с Донбасса рассказали о своей мобилизации на войну

Студенты думали, что их везут на территорию России для проведения "обучения молодого бойца", а некоторые взводы сформировали уже на территории Украины. При этом они не проходили никакой медкомиссии и забирали даже тех, у кого были проблемы со здоровьем.

Задачей мобилизованных, привезенных в село Веселое Харьковской области, было вырывать опорные пункты для блокпостов, проверять машины, записывать и передавать эти данные и применять сигнальные ракеты в случае нападения.

По словам солдат, в Макеевкеим выдали автоматы и штык-нож, четыре магазина. Патронов у них не было.

Второкурсник Донецкого национального технического университета Владислав Васильченко рассказал, что мобилизованным показывали, как собирать-разбирать оружие во время перевозки поездом.

"Большинство оружия было ржавым. Есть пример у одного паренька: он вытащил пружину из ствольного короба, она была настолько ржавой, что распалась в руках", – сказал он.

19-летний первокурсник Академии управления Юрий Сикач, рассказал, что среди снаряжения были ремни с советскими значками и каски времен Второй мировой войны, которые разбивались после падения с высоты в один метр.

"Мы искали, где можно раздобыть воду, спрашивали мирных жителей. Они подсказали, где колодец. Еда – два раза в день, полевая кухня, каши, супы без мяса... Хлеб, как я понял, нам один раз привезли, потому что видел этикетку. Привезли 11 марта, и плоть до 20-го хлеб с этой маркировкой так и раздавали", – сказал он.

Другие солдаты рассказали, что их поселили в нетопленной школе в Ольховке Харьковской области, некоторые жили в заброшенных зданиях. Первые несколько дней их не кормили, а во время размещения заявили: "Если что-нибудь хотите, делайте сами". Также по словам солдат, среди них было много больных, никакого медицинского обеспечения не было.

Солдаты поблагодарили за помощь и гуманное отношение украинских военных и медиков. Они утверждают, что не хотели воевать, но не имели выбора, кроме как выполнять приказы. Своих земляков призывали избегать мобилизации.

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Видео: UkraineMediaCentre Kyiv / YouTube