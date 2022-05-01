РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области – британская разведка

"После захвата южного города Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и прилегающими территориями, установив пророссийскую администрацию. Недавние заявления этой администрации включают объявление возвращения под украинский контроль "невозможным" и объявление о четырехмесячном переходе валюты с украинской гривны на российский рубль. С сегодняшнего дня в Херсоне будет использоваться российский рубль. Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.

В разведке считают, что контроль над Херсонской областью и ее транспортными путями "повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и повысит безопасность российского контроля над Крымом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)