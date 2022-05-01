РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области – британская разведка

"После захвата южного города Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и прилегающими территориями, установив пророссийскую администрацию. Недавние заявления этой администрации включают объявление возвращения под украинский контроль "невозможным" и объявление о четырехмесячном переходе валюты с украинской гривны на российский рубль. С сегодняшнего дня в Херсоне будет использоваться российский рубль. Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.
В разведке считают, что контроль над Херсонской областью и ее транспортными путями "повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и повысит безопасность российского контроля над Крымом".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 May 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 1, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/IfyhPJ4hF3
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск.
В ряде населенных пунктов области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.
В то же время мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что "референдума" не будет. По его мнению, оккупанты планируют "присоединить" Херсонскую область к оккупированному Крыму.