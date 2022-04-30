В Новой Каховке оккупанты установили памятник Ленину

"Пока Украина, первая в мире, запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны, будет ленинопад 2.0", – написал министр.
В середине апреля россияне также установили памятник Ленину во временно оккупированном Геническе Херсонской области.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.