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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Новой Каховке оккупанты установили памятник Ленину

Вице-премьер Украины анонсировал "ленинопад 2.0" после деоккупации
Вице-премьер Украины анонсировал "ленинопад 2.0" после деоккупации
Фото: FEDOROV / Telegram

В оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области на центральной площади военные РФ установили памятник российскому революционеру Владимиру Ленину. Фото опубликовал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Пока Украина, первая в мире, запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны, будет ленинопад 2.0", – написал министр.

В середине апреля россияне также установили памятник Ленину во временно оккупированном Геническе Херсонской области.

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Теги: Владимир Ленин, памятник, Херсонская область, коммунизм, декоммунизация, война России против Украины, Михаил Федоров, Новая Каховка
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