В Новой Каховке оккупанты установили памятник Ленину

"Пока Украина, первая в мире, запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны, будет ленинопад 2.0", – написал министр.

В середине апреля россияне также установили памятник Ленину во временно оккупированном Геническе Херсонской области.