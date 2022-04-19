В центре Мукачево демонтировали советский обелиск славы

"Речь идет об обелиске в центре города. Этот объект сегодня утром уже демонтирован... Могилы будут перезахоронены. Работы соответствующими лицензированными на такой тип работ организациями начнутся на следующей неделе", – говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что в 2016 году во исполнение решения сессии городского совета в Мукачево состоялся консультативный опрос.

"76% мукачевцев, принявших участие в городском плебисците, высказались за перенос с почестями захоронений погибших из центральной части Мукачево на центральное кладбище города", – отмечается в сообщении.

Кроме того, два года назад в Мукачево открыли Мемориальный парк и монумент всем воинам-защитникам, подчеркнули в горсовете.