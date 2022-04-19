В центре Мукачево демонтировали советский обелиск славы

"Речь идет об обелиске в центре города. Этот объект сегодня утром уже демонтирован... Могилы будут перезахоронены. Работы соответствующими лицензированными на такой тип работ организациями начнутся на следующей неделе", – говорится в сообщении.
В горсовете напомнили, что в 2016 году во исполнение решения сессии городского совета в Мукачево состоялся консультативный опрос.
"76% мукачевцев, принявших участие в городском плебисците, высказались за перенос с почестями захоронений погибших из центральной части Мукачево на центральное кладбище города", – отмечается в сообщении.
Кроме того, два года назад в Мукачево открыли Мемориальный парк и монумент всем воинам-защитникам, подчеркнули в горсовете.
Президент Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ, которая вторглась в Украину 24 февраля, "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".
7 апреля в Мукачево демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. "Это делается с целью мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины", – пояснили в Мукачевском городском совете.
11 апреля в городе убрали памятник советскому танку, установленном еще в 1969 году.