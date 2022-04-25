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"С улицами и памятниками нужно разобраться". В Киеве переименуют почти 300 улиц и демонтируют 60 памятников, связанных с РФ

Оперативно менять таблички на домах столицы после переименования в этом году не планируют
Оперативно менять таблички на домах столицы после переименования в этом году не планируют
Фото: ua.depositphotos.com

В Киеве переименуют 279 улиц и демонтируют 60 памятников и памятных знаков, связанных с Россией и СССР. Об этом в комментарии, опубликованном 25 апреля в издании "Украинская правда", сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

"Сейчас мы собираем предложения по переименованию улиц и площадей. Работы у нас много. Идентифицированы 279 объектов, связанных со страной-агрессором и ее союзниками, и требующих переименования. Но их может быть и больше. Сейчас мы ждем предложения от жителей", – рассказал Бондаренко.

По его словам, что ряд топонимов будут переименованы в обязательном порядке, например улица Московская или площадь Амурская.

В то же время, отдельные названия улиц могут быть переосмыслены – например, улица Белорусская, поскольку в Украине живет многочисленная диаспора белорусов, сбежавших от режима Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси.

Кроме того, в Киеве хотят демонтировать 60 памятников, памятных досок, мемориальных табличек.

После принятия решения эти объекты разделят на две категории. Находящиеся на балансе города власти смогут демонтировать сами. А те, что находятся на балансе Министерства культуры, будут вынуждены получить соответствующее разрешение от этого ведомства, рассказал секретарь горсовета.

В то же время, он отметил, что оперативно менять таблички на домах после переименования в этом году не планируют.

"Мы будем предлагать частным структурам, которые имеют в собственности или на балансе здания, чтобы они заменяли таблички самостоятельно. А город планирует финансировать комплексную замену табличек на всех переименованных улицах в следующем году", – добавил Бондаренко.

Также, по его словам, к моменту замены не планируется демонтировать старые таблички, но для отдельных улиц может быть исключение, например, для Московской.

Секретарь горсовета сообщил, что соответствующие проекты решений должны быть подготовлены к 9 мая. После этого через несколько дней соберут заседание Киевсовета и примут решение.

"У нас есть уникальная возможность однажды принять решение и разобраться со всеми этими объектами. Книги российских классиков из библиотек никто изымать не будет, концерты [ российского композитора Сергея ] Рахманинова никто запрещать не будет, но с улицами и памятниками нужно разобраться", – сказал он.

Контекст:

Президент Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ, которая вторглась в Украину 24 февраля, "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".

После полномасштабного вторжения России в населенных пунктах разных регионов Украины начали демонтировать памятники российским деятелям, переименовывать улицы и отказываться от изучения русского языка в школах.

Теги: Киев, памятник, Владимир Бондаренко, Киевсовет, горсовет, переименование, улицы
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