Оккупационному "главе" Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
"По данным следствия, депутат горсовета во время оккупации Херсонской области военнослужащими РФ перешел на сторону врага. В марте 2022 года он принимал участие в заседании псевдооргана "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок", созданного в поддержку оккупационных действий государства-агрессора в регионе. Содействуя захватчикам в проведении подрывной деятельности против Украины, подозреваемый согласился занять должность так называемого губернатора Херсонской области", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование по уголовному производству ведет управление СБУ в Херсонской области.
Российские оккупанты 16 марта заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. В их числе был бывший мэр Херсона Владимир Сальдо.
Депутат Херсонского горсовета от "Блока Владимира Сальдо" Ольга Спивакина тогда писала, со ссылкой на слова Сальдо, что его "взяли и заставили", хотя политик отказывался от сотрудничества с россиянами. "Я люблю Украину и русский мир мне не нужен! Это моя позиция и она неизменна", – цитировала она Сальдо.
26 апреля оккупанты представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец, по информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал Сальдо.
Сальдо был мэром Херсона с 2002-го по 2012 год (три каденции), потом стал нардепом от Партии регионов. С конца 2020 года возглавлял фракцию "Блок Владимира Сальдо" в Херсонском горсовете.
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.
В то же время мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что "референдума" не будет. По его мнению, оккупанты планируют присоединить Херсонскую область к аннексированному Крыму.