Оккупационному "главе" Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене

В Офисе генпрокурора не назвали фамилию, но оккупанты представили в качестве "главы области" Владимира Сальдо Фото: kherson.net.ua

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, депутат горсовета во время оккупации Херсонской области военнослужащими РФ перешел на сторону врага. В марте 2022 года он принимал участие в заседании псевдооргана "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок", созданного в поддержку оккупационных действий государства-агрессора в регионе. Содействуя захватчикам в проведении подрывной деятельности против Украины, подозреваемый согласился занять должность так называемого губернатора Херсонской области", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование по уголовному производству ведет управление СБУ в Херсонской области.

Российские оккупанты 16 марта заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. В их числе был бывший мэр Херсона Владимир Сальдо.

Депутат Херсонского горсовета от "Блока Владимира Сальдо" Ольга Спивакина тогда писала, со ссылкой на слова Сальдо, что его "взяли и заставили", хотя политик отказывался от сотрудничества с россиянами. "Я люблю Украину и русский мир мне не нужен! Это моя позиция и она неизменна", – цитировала она Сальдо.

26 апреля оккупанты представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец, по информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал Сальдо.

Сальдо был мэром Херсона с 2002-го по 2012 год (три каденции), потом стал нардепом от Партии регионов. С конца 2020 года возглавлял фракцию "Блок Владимира Сальдо" в Херсонском горсовете.