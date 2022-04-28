Псевдомэру оккупированного Херсона сообщили о подозрении

По информации полиции, 62-летний уроженец Херсонской области, зарегистрированный в Киеве, согласился занять в оккупированном российскими войсками Херсоне должность руководителя города.

"В действиях мужчины усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса. Речь идет о добровольном занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что за такие действия мужчине грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Уголовное производство расследует управление полиции Херсонской области.

Российские оккупанты 26 апреля представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец, по информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал бывший мэр Херсона, бывший нардеп от Партии регионов Владимир Сальдо.