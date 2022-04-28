Псевдомэру оккупированного Херсона сообщили о подозрении

По информации полиции, 62-летний уроженец Херсонской области, зарегистрированный в Киеве, согласился занять в оккупированном российскими войсками Херсоне должность руководителя города.
"В действиях мужчины усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса. Речь идет о добровольном занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора", – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что за такие действия мужчине грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.
Уголовное производство расследует управление полиции Херсонской области.
Российские оккупанты 26 апреля представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец, по информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал бывший мэр Херсона, бывший нардеп от Партии регионов Владимир Сальдо.
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом. ГУР Минобороны Украины сообщало, что там удерживают и пытают более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.