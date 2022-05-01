В Херсонской области исчезли мобильная связь и интернет всех операторов

"По состоянию на сегодняшний день все украинские операторы не работают, пока неизвестна причина, с чем это связано. Такая же ситуация была месяц назад", – сказал он.
Хлань напомнил, что в области после российской оккупации были заблокированы все украинские телевизионные сигналы и начали транслироваться российские пропагандистские каналы.
"После взятия в плен наших активистов они [оккупанты] похищали их аккаунты в соцсетях и передавали именно таким образом свои пропагандистские материалы, якобы от них, чтобы влиять на сознание украинцев на оккупированной территории", – заявил он.
Общественное сообщило, что в некоторых районах области работает связь "Киевстар", но без интернета.
"Общественное.Херсон" в Telegram сообщило, что нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской общинах.
"Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне сообщил Общественному, что это, к сожалению, не авария", – говорится в сообщении.
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск.
В ряде населенных пунктов области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.
В то же время мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что "референдума" не будет. По его мнению, оккупанты планируют "присоединить" Херсонскую область к оккупированному Крыму.