В Херсонской области исчезли мобильная связь и интернет всех операторов

Общественное сообщило, что в некоторых районах области работает связь "Киевстар", но без интернета Фото: depositphotos.com

"По состоянию на сегодняшний день все украинские операторы не работают, пока неизвестна причина, с чем это связано. Такая же ситуация была месяц назад", – сказал он.

Хлань напомнил, что в области после российской оккупации были заблокированы все украинские телевизионные сигналы и начали транслироваться российские пропагандистские каналы.

"После взятия в плен наших активистов они [оккупанты] похищали их аккаунты в соцсетях и передавали именно таким образом свои пропагандистские материалы, якобы от них, чтобы влиять на сознание украинцев на оккупированной территории", – заявил он.

Общественное сообщило, что в некоторых районах области работает связь "Киевстар", но без интернета.

"Общественное.Херсон" в Telegram сообщило, что нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской общинах.

"Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне сообщил Общественному, что это, к сожалению, не авария", – говорится в сообщении.