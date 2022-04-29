"Одна из причин – неравномерность распределения награбленного". Чеченцы и буряты устроили перестрелку в оккупированном селе

В середине марта армия РФ, по данным украинской разведки, получила указание перейти на самообеспечение Фото: depositphotos.com

В инциденте участвовали более 50 участников, точное количество раненых и погибших неизвестно. Среди причин конфликта разведка назвала нежелание солдат из Бурятии вести наступательные боевые действия, а также неравные условия с чеченцами.

"Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве заградительных отрядов. Их задача – заставлять подразделения оккупантов идти на активные действия, то есть открывать огонь по тем, кто пытается отступать. Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного. Основную выгоду от мародерства получают чеченцы", – пояснили в сообщении.

В оккупированной Федоровке Запорожской области возник конфликт между командирами и личным составом подразделений ВС РФ из-за нежелания солдат идти в наступление.

"Россияне жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях. Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по крымскому сценарию. То есть отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы", – отметили в ГУР МО.

По информации украинской разведки, в оккупированный населенный пункт прибыли представители ФСБ, чтобы разобраться в конфликте.

"Часть военнослужащих после допросов увезли в неизвестном направлении. К месту несения службы они не вернулись", – добавили в релизе.

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