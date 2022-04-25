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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нашли способ беспрепятственно отправить в РФ награбленное в Украине. СБУ опубликовала перехват разговора

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В перехваченном разговоре сын-мародер рассказывает своей матери, как вместе с другими оккупантами ограбил украинское село
В перехваченном разговоре сын-мародер рассказывает своей матери, как вместе с другими оккупантами ограбил украинское село
Фото: ЕРА

Российские оккупанты нашли способ беспрепятственно отправить в РФ вещи, награбленные в Украине. Об этом свидетельствует перехват разговора российского военного, опубликованный Службой безопасности Украины.

"Российские захватчики хвастаются, что научились "грамотно мародерить" в Украине. Они радуются, что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное на нашей земле можно было беспрепятственно переправить в РФ", – говорится в сообщении.

В перехваченном разговоре сын-мародер рассказывает своей матери, как вместе с другими оккупантами ограбил украинское село.

"Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами нах…й дом вскрыли. И знаешь, че я оттуда вынес? Компьютер, нах…й! Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Ну, я там еще по мелочам набрал", – радуется оккупант.

На возражение матери, что у него могут отобрать награбленное, он отвечает: "Да не отнимут. Мы это знаем – куда заныкать. Мы все хорошо делаем".

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/654462972319400/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.

По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.

Теги: Россия, СБУ, Украина, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты
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