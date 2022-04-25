Оккупанты нашли способ беспрепятственно отправить в РФ награбленное в Украине. СБУ опубликовала перехват разговора

В перехваченном разговоре сын-мародер рассказывает своей матери, как вместе с другими оккупантами ограбил украинское село Фото: ЕРА

"Российские захватчики хвастаются, что научились "грамотно мародерить" в Украине. Они радуются, что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное на нашей земле можно было беспрепятственно переправить в РФ", – говорится в сообщении.

В перехваченном разговоре сын-мародер рассказывает своей матери, как вместе с другими оккупантами ограбил украинское село.

"Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами нах…й дом вскрыли. И знаешь, че я оттуда вынес? Компьютер, нах…й! Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Ну, я там еще по мелочам набрал", – радуется оккупант.

На возражение матери, что у него могут отобрать награбленное, он отвечает: "Да не отнимут. Мы это знаем – куда заныкать. Мы все хорошо делаем".

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