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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будем штурмовать Днепропетровскую область". Украинская разведка перехватила разговор оккупанта с женой

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Для войны против Украины Россия мобилизует в том числе жителей ОРДЛО
Для войны против Украины Россия мобилизует в том числе жителей ОРДЛО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты собираются наступать в Днепропетровской области. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора мобилизованного в оккупационные войска России жителя ОРДЛО, запись опубликовало 30 апреля в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Руслан, мобилизованный с территории так называемой "ДНР", подразделение которого дислоцируется в Зеленодольске Днепропетровской области, рассказал жене, что в ближайшее время планируется новое наступление: "Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация", – говорится в сообщении.

На записи оккупант с ремаркой "Что поделаешь, война" сообщает жене, что "предыдущие планы – вернуться домой после трех месяцев войны – не сбылись" и теперь ориентировочная дата окончания "службы" – конец августа – начало сентября.

"Положили много пацанов. Молчать никто не будет. Многое насмотрелся. У нас республики зажрались очень сильно. Здесь у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили", – заявил житель ОРДЛО.

Жена ему на это сказала, что потому не хочет мальчика, что "какие-то твари" могут его забрать.

"Примечательно, что ни мужчина, ни жена, при всем своем негодовании, никоим образом не осуждают причину своих проблем – войну и массовые убийства. И относятся к этому просто как к очередной "работе", – подчеркнули в ГУР Минобороны.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/1187087585363079/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

Оккупантам удалось захватить часть Днепропетровской области.

На 30 апреля, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии составляют около 23,2 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.

Контекст:

Еще до начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавыПризову подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".

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