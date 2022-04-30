23,2 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, 190 самолетов. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 30 апреля

Оккупанты, по данным Генштаба, потеряли в полномасштабной войне против Украины более 1 тыс. танков
Фото: EPA
Российские оккупанты в полномасштабной войне против Украины по состоянию на 30 апреля потеряли уже около 23,2 тыс. человек личного состава. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Другие потери составили:
танки – 1008 (+22);
боевые бронированные машины – 2445 (+27);
артиллерийские системы – 436 (+1);
РСЗО – 151;
средства ПВО – 77 (+4);
самолеты – 190 (+1);
вертолеты – 155;
автомобильная техника – 1701 (+6);
корабли/катера – 8;
цистерны с ГСМ – 76 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4);
специальная техника / special equipment – 32 (+1);
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на изюмском направлении. Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.
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