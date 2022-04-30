23,2 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, 190 самолетов. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 30 апреля

Оккупанты, по данным Генштаба, потеряли в полномасштабной войне против Украины более 1 тыс. танков Фото: EPA

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на изюмском направлении. Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.

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