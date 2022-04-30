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ВОЙНА В УКРАИНЕ

23,2 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, 190 самолетов. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 30 апреля

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Оккупанты, по данным Генштаба, потеряли в полномасштабной войне против Украины более 1 тыс. танков
Оккупанты, по данным Генштаба, потеряли в полномасштабной войне против Украины более 1 тыс. танков
Фото: EPA

Российские оккупанты в полномасштабной войне против Украины по состоянию на 30 апреля потеряли уже около 23,2 тыс. человек личного состава. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Другие потери составили: 

  • танки – 1008 (+22);
  • боевые бронированные машины – 2445 (+27);
  • артиллерийские системы – 436 (+1);
  • РСЗО – 151;
  • средства ПВО – 77 (+4);
  • самолеты – 190 (+1);
  • вертолеты – 155;
  • автомобильная техника – 1701 (+6);
  • корабли/катера – 8;
  • цистерны с ГСМ – 76 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4);
  • специальная техника / special equipment – 32 (+1);
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на изюмском направлении. Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/305928361720249

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, РСЗО, беспилотники, самолеты, война России против Украины
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