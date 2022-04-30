Россия безуспешно ведет наступление по нескольким направлениям на Донбассе, перебрасывает войска из Белгородской области под Изюм – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

"В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются", – сказано в сообщении.

На слобожанском направлении оккупанты сосредоточили все усилия на удержании занятых позиций, пытаются развернуть противовоздушную оборону для прикрытия своих войск в районе Харькова и Изюма.

"В целях усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм", – сообщили в Генштабе.

На волынском и полесском, а также бесарабском направлениях – без особых изменений, на сиверском – оккупанты обстреляли украинские позиции в районе населенный пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово, говорится в сводке.

"На запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск. На южнобужском направлении враг активных наступательных действий враг не проводил. Фиксируются единичные обстрелы позиций подразделений наших войск. На николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций Вооруженных сил Украины, предположительно с целью разоблачения наличия и характера действий резервов", – добавили в Генштабе.

За прошлые сутки украинские военные отбили 14 атак россиян на Донбассе, уничтожили 11 танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.

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