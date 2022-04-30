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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия безуспешно ведет наступление по нескольким направлениям на Донбассе, перебрасывает войска из Белгородской области под Изюм – Генштаб ВСУ

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Полномасштабная война России против Украины идет уже 66 дней
Полномасштабная война России против Украины идет уже 66 дней
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

30 апреля начались 66-е сутки полномасштабной войны России против Украины, армия РФ продолжает наступательные действия с целью получить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook. 

"В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются", – сказано в сообщении. 

На слобожанском направлении оккупанты сосредоточили все усилия на удержании занятых позиций, пытаются развернуть противовоздушную оборону для прикрытия своих войск в районе Харькова и Изюма. 

"В целях усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм", – сообщили в Генштабе. 

На волынском и полесском, а также бесарабском направлениях – без особых изменений, на сиверском – оккупанты обстреляли украинские позиции в районе населенный пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово, говорится в сводке.

"На запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск. На южнобужском направлении враг активных наступательных действий враг не проводил. Фиксируются единичные обстрелы позиций подразделений наших войск. На николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций Вооруженных сил Украины, предположительно с целью разоблачения наличия и характера действий резервов", – добавили в Генштабе. 

За прошлые сутки украинские военные отбили 14 атак россиян на Донбассе, уничтожили 11 танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/305803498399402

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Война на Донбассе продолжается с 2014 года. 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на Украину. 

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, Генштаб ВСУ, Белгород, Изюм, Ямполь, Попасная, армия РФ, Курахово, война России против Украины, война на Донбассе
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