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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия похитила двух британских волонтеров в Запорожской области, открыто производство – Офис генпрокурора

Местонахождение пропавших британцев сейчас неизвестно, отметили в Офисе генпрокурора
Местонахождение пропавших британцев сейчас неизвестно, отметили в Офисе генпрокурора
Фото: radiosvoboda.org

СБУ расследует уголовное производство в связи с похищением 25 апреля двух волонтеров из Великобритании, задействованных в организации и обеспечении эвакуационных коридоров на территории Запорожской области. Об этом сообщил 29 апреля Офис генпрокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины)… Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области", – говорится в сообщении.

В настоящее время их местонахождение неизвестно, отметили в ведомстве.

По данным британской волонтерской группы Presidium Network, двое граждан Великобритании Пол Юри и Дилан Хили были похищены российскими военными в городе Днепрорудное Запорожской области. Об этом операционный директор группы Доминик Бирн сообщил 29 апреля Associated Press и CNN.

По его словам, они были захвачены оккупантами, когда помогали в эвакуации семьи из зоны боевых действий. Бирн отметил, что волонтеры не работали непосредственно с Presidium Network, хотя организация предлагала им поддержку. 

"Семья, которую волонтеры пытались эвакуировать, позже была допрошена российскими войсками, которые спрашивали, не являются ли добровольцы британскими шпионами", – сказал Бирн. По его информации, эту семью отпустили и сейчас она в безопасности в Польше. 

СМИ обратились за комментариями в МИД Великобритании, но там пока не ответили. РФ похищение британцев не признала, пишет Associated Press. 

Глава областной военной администрации Александр Старух, которого в эфире национального телемарафона спросили о похищенных россиянами добровольцах, не смог подтвердить или опровергнуть информацию, передает корреспондент "ГОРДОН". По его словам, эта информация проверяется.

Старух пояснил, что в регионе россияне похитили минимум 216 людей – это только официально подтвержденные случаи, в которых родственники подали заявления в полицию. Всего же, по его данным речь идет о сотнях незаконно задержанных людей, некоторые из них находятся в заложниках до полутора месяцев. Среди захваченных украинцев есть и по меньшей мере один несовершеннолетний, его удерживают почти три недели. 

Контекст:

В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Херсонской области Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.

В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

В конце апреля украинская разведка сообщила, что на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – оккупанты таким образом пополняют обменный фонд и, вероятно, хотят использовать для публичных издевательств 9 мая.

Об этом сообщил также мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. "Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в Вооруженные силы России, а сегодня похищают на блокпостах и увозят в неизвестном направлении", – сказал Федоров.

Теги: СБУ, Великобритания, похищение, заложники, добровольцы, Запорожская область, волонтер, волонтеры, война России против Украины, уголовное производство, Офис генпрокурора, Александр Старух, российские оккупанты, Днепрорудное
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