Россия похитила двух британских волонтеров в Запорожской области, открыто производство – Офис генпрокурора

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины)… Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области", – говорится в сообщении.

В настоящее время их местонахождение неизвестно, отметили в ведомстве.

По данным британской волонтерской группы Presidium Network, двое граждан Великобритании Пол Юри и Дилан Хили были похищены российскими военными в городе Днепрорудное Запорожской области. Об этом операционный директор группы Доминик Бирн сообщил 29 апреля Associated Press и CNN.

По его словам, они были захвачены оккупантами, когда помогали в эвакуации семьи из зоны боевых действий. Бирн отметил, что волонтеры не работали непосредственно с Presidium Network, хотя организация предлагала им поддержку.

"Семья, которую волонтеры пытались эвакуировать, позже была допрошена российскими войсками, которые спрашивали, не являются ли добровольцы британскими шпионами", – сказал Бирн. По его информации, эту семью отпустили и сейчас она в безопасности в Польше.

СМИ обратились за комментариями в МИД Великобритании, но там пока не ответили. РФ похищение британцев не признала, пишет Associated Press.

Глава областной военной администрации Александр Старух, которого в эфире национального телемарафона спросили о похищенных россиянами добровольцах, не смог подтвердить или опровергнуть информацию, передает корреспондент "ГОРДОН". По его словам, эта информация проверяется.

Старух пояснил, что в регионе россияне похитили минимум 216 людей – это только официально подтвержденные случаи, в которых родственники подали заявления в полицию. Всего же, по его данным речь идет о сотнях незаконно задержанных людей, некоторые из них находятся в заложниках до полутора месяцев. Среди захваченных украинцев есть и по меньшей мере один несовершеннолетний, его удерживают почти три недели.