Великобритания вернула свое посольство в Киев

"Это был долгий путь, но он того стоил. Как хорошо снова быть в Киеве", – написала она.

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 29, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О переводе своих дипломатов из Киева во Львов из-за угрозы вторжения России Великобритания сообщила 18 февраля, менее чем за неделю до того, как РФ начала наносить удары по украинским городам, в том числе по Киеву.

22 апреля премьер Великобритании Борис Джонсон анонсировал возвращение посольства в Киев "очень скоро, на следующей неделе".