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Великобритания вернула свое посольство в Киев

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Британские дипломаты покинули Киев перед масштабным вторжением РФ в Украину
Британские дипломаты покинули Киев перед масштабным вторжением РФ в Украину
Фото: ЕРА

Посольство Великобритании в Украине вернулось из Львова в Киев. Об этом свидетельствует твит посла Великобритании Мелинды Симмонс от 29 апреля.

"Это был долгий путь, но он того стоил. Как хорошо снова быть в Киеве", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О переводе своих дипломатов из Киева во Львов из-за угрозы вторжения России Великобритания сообщила 18 февраля, менее чем за неделю до того, как РФ начала наносить удары по украинским городам, в том числе по Киеву.

22 апреля премьер Великобритании Борис Джонсон анонсировал возвращение посольства в Киев "очень скоро, на следующей неделе".

Контекст:

В конце марта – начале апреля сотрудники посольств начали возвращаться в Киев. 18 апреля в МИД Украины сообщали, что в столице действуют 16 иностранных дипломатических представительств.

29 апреля стало известно о возвращении в столицу Украины посольства Нидерландов.

Теги: Киев, Львов, Великобритания, посольство, война, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты, Мелинда Симмонс, посол
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