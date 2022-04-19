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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве работают 16 иностранных дипломатических представительств – МИД Украины

В январе-феврале ряд стран перенесли свои дипломатические миссии из Киева
В январе-феврале ряд стран перенесли свои дипломатические миссии из Киева
Фото: depositphotos.com

В Киеве работают дипломаты 16 иностранных дипломатических представительств. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину", – говорится в сообщении.

В столице Украины работают представительство Евросоюза, посольства Франции,  Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/360672766103195

Контекст:

В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала полномасштабных боевых действий. 

По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас. 

Посол Ватикана в интервью Delfi 2 марта говорил, что на тот момент в городе оставалось еще восемь или девять послов, из них пятеро – из стран ЕС. 

27 марта в Киев прибыл временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк (посол Словении работает из города Жешув в Польше). 4 апреля о возвращении посла в Киев заявил министр иностранных дел Литвы. 5 апреля в столицу Украины вернулось посольство Турции.

11 апреля возобновило работу в Киеве представительство ЕС.

14 апреля в столице Украины возобновили работу посольства Чехии и Молдовы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Украина, посольство, МИД Украины, война России против Украины, дипломаты
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