Джонсон анонсировал возвращение посольства Великобритании в Киев

"Чрезвычайная стойкость и успех президента [Украины Владимира] Зеленского и украинского народа в сопротивлении российским силам в Киеве означают, что я могу объявить сегодня, что мы очень скоро, на следующей неделе, снова откроем посольство в столице Украины", – сказал он.
Посольство Великобритании последние два месяца работало во Львове, отмечает The Guardian.
Правительство Соединенного Королевства перевело своих дипломатов из Киева из-за угрозы вторжения России в феврале, менее чем за неделю до того, как РФ начала наносить удары по украинским городам, в том числе по Киеву.
В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала полномасштабных боевых действий.
По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас.
27 марта в Киев прибыл временный поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк (посол Словении работает из города Жешув в Польше). 4 апреля о возвращении посла в Киев заявил министр иностранных дел Литвы. 5 апреля в столицу Украины вернулось посольство Турции.
11 апреля возобновило работу в Киеве представительство ЕС. 14 апреля в столице Украины возобновили работу посольства Чехии и Молдовы.
18 апреля в МИД Украины сообщили, что в Киеве работают дипломаты 16 иностранных дипломатических представительств.