Джонсон анонсировал возвращение посольства Великобритании в Киев

Джонсон: Мы очень скоро, на следующей неделе, снова откроем посольство в столице Украины Фото: ЕРА

"Чрезвычайная стойкость и успех президента [Украины Владимира] Зеленского и украинского народа в сопротивлении российским силам в Киеве означают, что я могу объявить сегодня, что мы очень скоро, на следующей неделе, снова откроем посольство в столице Украины", – сказал он.

Посольство Великобритании последние два месяца работало во Львове, отмечает The Guardian.

Правительство Соединенного Королевства перевело своих дипломатов из Киева из-за угрозы вторжения России в феврале, менее чем за неделю до того, как РФ начала наносить удары по украинским городам, в том числе по Киеву.