Россия закрывает генконсульства Латвии, Эстонии и Литвы

В частности, закрываются:
"Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются "persona nоn grata", а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми", – говорится в сообщении.
Все упомянутые лица должны покинуть территорию Российской Федерации, добавили в МИД РФ.
Российское ведомство приняло такое решение в ответ на закрытие российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в эстонском Тарту.
С 24 февраля, когда Россия масштабно вторглась в Украину, по 8 апреля ООН, Евросоюз и 26 государств выслали в общей сложности 443 дипломатических сотрудника России, сообщало Министерство иностранных дел Украины 8 апреля.
Больше всего россиян выслали Польша (45), Германия (40) и Словакия (38). 11 апреля потребовали от российских послов покинуть страну и власти Хорватии.