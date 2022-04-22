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Россия закрывает генконсульства Латвии, Эстонии и Литвы

Чиновников консульских миссий стран Балтии МИД России объявил "persona nоn grata"
Чиновников консульских миссий стран Балтии МИД России объявил "persona nоn grata"
Фото: depositphotos.com

Россия закрывает два генеральные консульства Латвии, а также генконсульства Эстонии и Литвы. Об этом МИД РФ заявил 21 апреля в Facebook.

В частности, закрываются:

  • генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге;
  • консульство Латвии в Пскове;
  • генеральное консульство Эстонии в Санкт- Петербурге и его канцелярии в Пскове;
  • генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге.

"Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются "persona nоn grata", а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми", – говорится в сообщении.

Все упомянутые лица должны покинуть территорию Российской Федерации, добавили в МИД РФ.

Российское ведомство приняло такое решение в ответ на закрытие российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в эстонском Тарту.

https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/293936376262763

Контекст:

С 24 февраля, когда Россия масштабно вторглась в Украину, по 8 апреля ООН, Евросоюз и 26 государств выслали в общей сложности 443 дипломатических сотрудника России, сообщало Министерство иностранных дел Украины 8 апреля.

Больше всего россиян выслали Польша (45), Германия (40) и Словакия (38). 11 апреля потребовали от российских послов покинуть страну и власти Хорватии.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Латвия, Эстония, Литва, дипломатические отношения, консульство, дипломаты
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