Россия закрывает генконсульства Латвии, Эстонии и Литвы

В частности, закрываются:

генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге;

консульство Латвии в Пскове;

генеральное консульство Эстонии в Санкт- Петербурге и его канцелярии в Пскове;

генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге.

"Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются "persona nоn grata", а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми", – говорится в сообщении.

Все упомянутые лица должны покинуть территорию Российской Федерации, добавили в МИД РФ.

Российское ведомство приняло такое решение в ответ на закрытие российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в эстонском Тарту.