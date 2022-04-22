Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на $500 млн – Марченко

"Риши Сунак поддержал ранее озвученный мною призыв об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров на нужды украинского бюджета. Это позволит правительству и дальше продолжать выполнять все защищенные расходы и социальные программы", – сообщил также глава Минфина.

По его словам, кроме этого, он получил заверение в готовности Великобритании приобщиться к усилиям для привлечения других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украине – Трастовому фонду Всемирного банка и спецсчету МВФ для получения ранее распределенных Фондом Специальных прав заимствований (SDR).