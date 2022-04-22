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Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на $500 млн – Марченко

Сунак поддержал призыв Марченко об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров
Сунак поддержал призыв Марченко об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров
Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере $500 млн кредитных гарантий для смягчения экономических последствий российских преступных действий. Об этом сообщил в Facebook министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам встречи с канцлером Казначейства Великобритании Риши Сунаком 21 апреля.

"Риши Сунак поддержал ранее озвученный мною призыв об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров на нужды украинского бюджета. Это позволит правительству и дальше продолжать выполнять все защищенные расходы и социальные программы", – сообщил также глава Минфина.

По его словам, кроме этого, он получил заверение в готовности Великобритании приобщиться к усилиям для привлечения других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украине – Трастовому фонду Всемирного банка и спецсчету МВФ для получения ранее распределенных Фондом Специальных прав заимствований (SDR).

https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/10228770574234977

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 16 апреля, что дефицит государственного бюджета Украины составляет €7 млрд ежемесячно. Советник Зеленского Олег Устенко 17 апреля рассказал, что Украина ведет со странами G7 переговоры о предоставлении $50 млрд помощи.

По данным Марченко на 7 апреля, Украина получила около €3 млрд финансовой помощи от партнеров – как кредитной, так и безвозвратной – и ведет переговоры о большей помощи. Он отмечал, что больше всего перспектив видит в коллективном механизме поддержки, в частности, с помощью МВФ и Всемирного банка.

8 апреля МВФ согласовал открытие спецсчета для направления денег стран-доноров Украине.  

13 апреля Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов (около $400 млн). Министр сообщал, что это самый большой двусторонний межправительственный кредит для Украины на данный момент. 

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении украинскому правительству $500 млн в виде прямой экономической помощи правительству Украины.

Теги: Великобритания, валютные кредиты, кредиты, финансовая помощь, Сергей Марченко, встреча, Риши Сунак, Минфин
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