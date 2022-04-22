Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на $500 млн – Марченко

"Риши Сунак поддержал ранее озвученный мною призыв об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров на нужды украинского бюджета. Это позволит правительству и дальше продолжать выполнять все защищенные расходы и социальные программы", – сообщил также глава Минфина.
По его словам, кроме этого, он получил заверение в готовности Великобритании приобщиться к усилиям для привлечения других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украине – Трастовому фонду Всемирного банка и спецсчету МВФ для получения ранее распределенных Фондом Специальных прав заимствований (SDR).
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 16 апреля, что дефицит государственного бюджета Украины составляет €7 млрд ежемесячно. Советник Зеленского Олег Устенко 17 апреля рассказал, что Украина ведет со странами G7 переговоры о предоставлении $50 млрд помощи.
По данным Марченко на 7 апреля, Украина получила около €3 млрд финансовой помощи от партнеров – как кредитной, так и безвозвратной – и ведет переговоры о большей помощи. Он отмечал, что больше всего перспектив видит в коллективном механизме поддержки, в частности, с помощью МВФ и Всемирного банка.
8 апреля МВФ согласовал открытие спецсчета для направления денег стран-доноров Украине.
13 апреля Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов (около $400 млн). Министр сообщал, что это самый большой двусторонний межправительственный кредит для Украины на данный момент.
21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении украинскому правительству $500 млн в виде прямой экономической помощи правительству Украины.