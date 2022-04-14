Украина подписала соглашение о кредите от Канады на $400 млн. Это крупнейший двусторонний межправительственный кредит для Украины

Средства Канады предоставляются Украине на льготных условиях со сроком погашения 10 лет Фото: depositphotos.com

По словам министра, кредитные средства будут использованы для финансирования приоритетных расходов государства.

"Сейчас для Украины это самый большой двусторонний межправительственный кредит. Средства предоставляются нам на льготных условиях со сроком погашения 10 лет", – отметил он.

Марченко поблагодарил правительство Канады и лично заместителя премьер-министра и министра финансов Канады Христю Фриланд за принятое решение.