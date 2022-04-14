Украина подписала соглашение о кредите от Канады на $400 млн. Это крупнейший двусторонний межправительственный кредит для Украины

По словам министра, кредитные средства будут использованы для финансирования приоритетных расходов государства.
"Сейчас для Украины это самый большой двусторонний межправительственный кредит. Средства предоставляются нам на льготных условиях со сроком погашения 10 лет", – отметил он.
Марченко поблагодарил правительство Канады и лично заместителя премьер-министра и министра финансов Канады Христю Фриланд за принятое решение.
Канада поддерживала Украину как до вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.
С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов (почти $800 млн) кредитов.