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Украина подписала соглашение о кредите от Канады на $400 млн. Это крупнейший двусторонний межправительственный кредит для Украины

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Средства Канады предоставляются Украине на льготных условиях со сроком погашения 10 лет
Средства Канады предоставляются Украине на льготных условиях со сроком погашения 10 лет
Фото: depositphotos.com

Министр финансов Украины Сергей Марченко 13 апреля подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов (около $400 млн), о чем сообщил в Facebook.

По словам министра, кредитные средства будут использованы для финансирования приоритетных расходов государства.

"Сейчас для Украины это самый большой двусторонний межправительственный кредит. Средства предоставляются нам на льготных условиях со сроком погашения 10 лет", – отметил он.

Марченко поблагодарил правительство Канады и лично заместителя премьер-министра и министра финансов Канады Христю Фриланд за принятое решение.

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.

С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов (почти $800 млн) кредитов.

Теги: Украина, Канада, кредиты, Христя Фриланд, Сергей Марченко
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