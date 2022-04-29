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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве возобновило работу посольство Нидерландов

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Посольство возобновляет работу, но пока без консульского отдела
Посольство возобновляет работу, но пока без консульского отдела
Фото: wikipedia.org

29 апреля в Киеве возобновило работу посольство Нидерландов. В столицу вернулись посол Йеннес де Мол и несколько сотрудников посольства, сообщается на сайте правительства Нидерландов.

"Дипломатическое представительство в Киеве имеет большое значение для поддержки контактов с украинским правительством... Для Нидерландов важно иметь возможность внимательно следить за текущей ситуацией в Украине. Например, чтобы оценить риски безопасности, увидеть, где нужна экстренная помощь или как реализуется гуманитарная помощь, предоставленная Нидерландами", – говорится в сообщении.

Консульский отдел посольства Нидерландов в Украине пока остается закрытым. 

Отмечается, что МИД страны поэтапно работает над безопасным возвращением сотрудников посольства в Украину. Так, 16 апреля сотрудники посольства вернулись во Львов. Сейчас в МИД считают, что ситуация с безопасностью позволяет им вернуться в Киев. Введены дополнительные меры для защиты сотрудников посольства.

При этом в правительстве подчеркнули, что по-прежнему не рекомендуют гражданам Нидерландов приезжать в Украину, так как из-за войны тут слишком опасно. 

Контекст:

В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала полномасштабных боевых действий.

По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас.

В конце марта – начале апреля сотрудники посольств начали возвращаться в Киев.  18 апреля в МИД Украины сообщили, что в столице действуют 16 иностранных дипломатических представительств.

Теги: Киев, Нидерланды, посольство, гуманитарная помощь, дипломаты, посол, Йеннес де Мол
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