В Киеве возобновило работу посольство Нидерландов

Посольство возобновляет работу, но пока без консульского отдела Фото: wikipedia.org

"Дипломатическое представительство в Киеве имеет большое значение для поддержки контактов с украинским правительством... Для Нидерландов важно иметь возможность внимательно следить за текущей ситуацией в Украине. Например, чтобы оценить риски безопасности, увидеть, где нужна экстренная помощь или как реализуется гуманитарная помощь, предоставленная Нидерландами", – говорится в сообщении.

Консульский отдел посольства Нидерландов в Украине пока остается закрытым.

Отмечается, что МИД страны поэтапно работает над безопасным возвращением сотрудников посольства в Украину. Так, 16 апреля сотрудники посольства вернулись во Львов. Сейчас в МИД считают, что ситуация с безопасностью позволяет им вернуться в Киев. Введены дополнительные меры для защиты сотрудников посольства.

При этом в правительстве подчеркнули, что по-прежнему не рекомендуют гражданам Нидерландов приезжать в Украину, так как из-за войны тут слишком опасно.