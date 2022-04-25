Нидерланды собираются до конца года отказаться от российских газа и угля

Нидерланды считают, что смогут сократить потребление газа примерно на 9 млрд м³ к 2025 году Фото: depositphotos.com

В частности, Нидерланды собираются прекратить импорт угля из России не позднее 11 августа этого года.

Правительство страны также хочет "как можно скорее прекратить" импорт нефти из России. Для этого власти Нидерландов обратились в Европейскую комиссию с просьбой изучить, как Европа может сократить закупки российской нефти при сохранении достаточной надежности поставок.

В рамках отказа от российских энергоносителей Нидерланды готовятся на ближайшую зиму максимально заполнить свои газохранилища. В частности, государственная компания Energie Beheer Nederland планирует заполнить газохранилище Бергемеер на 70% его мощности. Общие расходы на это зависят от цены на топливо и оцениваются в €623 млн.

Власти страны считают, что за счет значительных инвестиций в устойчивое развитие потребление газа в Нидерландах можно сократить примерно на 9 млрд м³ к 2025 году. Это больше, чем весь импорт газа из России (около 6 млрд м³).

Кроме того, предполагается увеличение импорта сжиженного природного газа. Он хранится на газовых терминалах в Роттердаме и Эемсхафене. Власти планируют до конца года импортировать около 8 млрд м³ дополнительного сжиженного газа.