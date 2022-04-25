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Нидерланды собираются до конца года отказаться от российских газа и угля

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Нидерланды считают, что смогут сократить потребление газа примерно на 9 млрд м&sup3; к 2025 году
Нидерланды считают, что смогут сократить потребление газа примерно на 9 млрд м³ к 2025 году
Фото: depositphotos.com

Правительство Нидерландов решило отказаться от импорта российских энергоносителей до конца 2022 года. Об этом 22 апреля сообщила газета De Telegraaf.

В частности, Нидерланды собираются прекратить импорт угля из России не позднее 11 августа этого года.

Правительство страны также хочет "как можно скорее прекратить" импорт нефти из России. Для этого власти Нидерландов обратились в Европейскую комиссию с просьбой изучить, как Европа может сократить закупки российской нефти при сохранении достаточной надежности поставок.

В рамках отказа от российских энергоносителей Нидерланды готовятся на ближайшую зиму максимально заполнить свои газохранилища. В частности, государственная компания Energie Beheer Nederland планирует заполнить газохранилище Бергемеер на 70% его мощности. Общие расходы на это зависят от цены на топливо и оцениваются в 623 млн. 

Власти страны считают, что за счет значительных инвестиций в устойчивое развитие потребление газа в Нидерландах можно сократить примерно на 9 млрд м³ к 2025 году. Это больше, чем весь импорт газа из России (около 6 млрд м³).

Кроме того, предполагается увеличение импорта сжиженного природного газа. Он хранится на газовых терминалах в Роттердаме и Эемсхафене. Власти планируют до конца года импортировать около 8 млрд м³ дополнительного сжиженного газа.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля. Германия 20 апреля заявила, что в два раза сократит импорт нефти из РФ до лета и полностью откажется от нее до конца 2022 года.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, газ, Нидерланды, уголь, импорт, нефть, СПГ, сжиженный газ
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