В Мелитополе оккупанты массово похищают всех мужчин призывного возраста – мэр

По мнению Федорова, похищенных граждан могут использовать как обменный фонд или как "пушечное мясо" во время войны в Украине. Фото: Ivan Fedorov / Facebook

По его словам, ранее россияне похищали бизнесменов, активистов, представителей власти, ветеранов войны на Донбассе, их удерживали в подвалах и тюрьмах. Теперь оккупанты перешли к массовым похищениям.

"Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в Вооруженные силы россии, а сегодня похищают на блокпостах и увозят в неизвестном направлении", – сказал Федоров.

По его мнению, похищенных граждан могут использовать как обменный фонд или как "пушечное мясо" во время войны в Украине.

Федорова добавил, что сейчас опасно не только на блокпостах, но и в самом Мелитополе и Мелитопольском районе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)