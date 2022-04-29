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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе оккупанты массово похищают всех мужчин призывного возраста – мэр

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По мнению Федорова, похищенных граждан могут использовать как обменный фонд или как "пушечное мясо" во время войны в Украине.
По мнению Федорова, похищенных граждан могут использовать как обменный фонд или как "пушечное мясо" во время войны в Украине.
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Российские войска во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области начали массово похищать мужчин призывного возраста. Об этом 29 апреля сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, ранее россияне похищали бизнесменов, активистов, представителей власти, ветеранов войны на Донбассе, их удерживали в подвалах и тюрьмах. Теперь оккупанты перешли к массовым похищениям.

"Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в Вооруженные силы россии, а сегодня похищают на блокпостах и увозят в неизвестном направлении", – сказал Федоров.

По его мнению, похищенных граждан могут использовать как обменный фонд или как "пушечное мясо" во время войны в Украине.

Федорова добавил, что сейчас опасно не только на блокпостах, но и в самом Мелитополе и Мелитопольском районе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

В марте мэр Мелитополя Федоров несколько дней пробыл в плену у россиян, потом его освободили в обмен на российских военнослужащих.  

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, похищение, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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