В Мелитополе оккупанты массово похищают всех мужчин призывного возраста – мэр

По его словам, ранее россияне похищали бизнесменов, активистов, представителей власти, ветеранов войны на Донбассе, их удерживали в подвалах и тюрьмах. Теперь оккупанты перешли к массовым похищениям.
"Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в Вооруженные силы россии, а сегодня похищают на блокпостах и увозят в неизвестном направлении", – сказал Федоров.
По его мнению, похищенных граждан могут использовать как обменный фонд или как "пушечное мясо" во время войны в Украине.
Федорова добавил, что сейчас опасно не только на блокпостах, но и в самом Мелитополе и Мелитопольском районе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.
В марте мэр Мелитополя Федоров несколько дней пробыл в плену у россиян, потом его освободили в обмен на российских военнослужащих.