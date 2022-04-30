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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Риск, что переговоры с Россией полностью прекратятся, очень высок – Зеленский

Зеленский: Я бы не хотел, чтобы мы играли в этот политический театр одного актера
Зеленский: Я бы не хотел, чтобы мы играли в этот политический театр одного актера
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что риски прекращения мирных переговоров с Россией очень высокие. Такое мнение он высказал 29 апреля в интервью польским журналистам, видео которого Офис президента опубликовал в Facebook.

Зеленский отметил, что после зверств, которые российские оккупанты совершили в Украине, украинцы не хотят переговоров с россиянами, "людям хочется их убить". Но представители Украины продолжают попытки наладить диалог, чтобы, в частности, решить тактические вопросы – разблокировать некоторые города, обеспечить поставки продуктов питания и медикаментов в зону боевых действий и другие, рассказал президент. 

"Не факт, что что-то выйдет. В целом не факт. Но попробовать надо, – сказал Зеленский. – Есть еще стратегические договоренности, если они в принципе возможны. А это только встреча лидеров". 

Он отметил, что в целом переговорный процесс сложный, российская делегация "на каком-то уровне" участвует в переговорах в видеоформате. 

"Они говорят, поднимают некоторые вопросы... Но если у нас меня интересует мнение нашей стороны, нашей делегации, мне интересно, что подготовили наши дипломаты или переговорщики, то там... Я бы не хотел, чтобы мы играли в этот политический театр одного актера. Они там о чем-то говорят, но мы знаем, что окончательно все решает один человек", – сказал президент.

Таким образом, продолжил он, даже если какие-то вопросы удается согласовать, потом эти договоренности срываются и не выполняются. 

"Когда они что-то подтверждают, например, обмен, я в это не верю. Они подтверждают какой-то гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, второй, третий... Это говорит о том, что ответственность имеет у них один человек. И поэтому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса. Но риски того, что полностью закроются любые разговоры, очень высоки. Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы она ни была. А они примерно одинаковые, поверьте мне. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они абсолютно одинаково действуют на тех или иных территориях, которые мы деоккупируем... Одинаковые пытки, одинаковые последствия", – сказал президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/7577800265593702/

Контекст:

Украина и Россия сейчас ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Уже состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.

По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он. При этом, подчеркнул президент, такие преступления, которые оккупанты совершали в Буче, Бородянке, Мариуполе, "сокращают число возможностей для переговоров". Он сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях. 

Зеленский также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в РФ отвечают, что пока для этого не сложились условия.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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