Риск, что переговоры с Россией полностью прекратятся, очень высок – Зеленский

Зеленский: Я бы не хотел, чтобы мы играли в этот политический театр одного актера Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что после зверств, которые российские оккупанты совершили в Украине, украинцы не хотят переговоров с россиянами, "людям хочется их убить". Но представители Украины продолжают попытки наладить диалог, чтобы, в частности, решить тактические вопросы – разблокировать некоторые города, обеспечить поставки продуктов питания и медикаментов в зону боевых действий и другие, рассказал президент.

"Не факт, что что-то выйдет. В целом не факт. Но попробовать надо, – сказал Зеленский. – Есть еще стратегические договоренности, если они в принципе возможны. А это только встреча лидеров".

Он отметил, что в целом переговорный процесс сложный, российская делегация "на каком-то уровне" участвует в переговорах в видеоформате.

"Они говорят, поднимают некоторые вопросы... Но если у нас меня интересует мнение нашей стороны, нашей делегации, мне интересно, что подготовили наши дипломаты или переговорщики, то там... Я бы не хотел, чтобы мы играли в этот политический театр одного актера. Они там о чем-то говорят, но мы знаем, что окончательно все решает один человек", – сказал президент.

Таким образом, продолжил он, даже если какие-то вопросы удается согласовать, потом эти договоренности срываются и не выполняются.

"Когда они что-то подтверждают, например, обмен, я в это не верю. Они подтверждают какой-то гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, второй, третий... Это говорит о том, что ответственность имеет у них один человек. И поэтому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса. Но риски того, что полностью закроются любые разговоры, очень высоки. Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы она ни была. А они примерно одинаковые, поверьте мне. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они абсолютно одинаково действуют на тех или иных территориях, которые мы деоккупируем... Одинаковые пытки, одинаковые последствия", – сказал президент.

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