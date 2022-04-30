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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Украинцы не хотят переговоров с россиянами, они хотят их убить

Зеленский: После Бучи, Мариуполя люди просто хотят их убить
Зеленский: После Бучи, Мариуполя люди просто хотят их убить
Фото: EPA

После зверств, которые российские оккупанты совершили в Украине, украинские общество поменяло свое отношение к необходимости вести переговоры с Россией и теперь выступает против них. Об этом 29 апреля в интервью польским журналистам, видео которого Офис президента опубликовал в Facebook, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Журналист напомнил, что после массовых убийств российскими оккупантами мирных жителей в Буче Киевской области Зеленский сказал, что такие трагедии уменьшают шансы урегулировать ситуацию путем переговоров, и спросил, возможно ли вообще о чем-то договориться. 

"Я, считаю, сказал о реальной картине. Желания нет у людей сегодня [разговаривать]. Это факт. Если вы выйдете на улицу и спросите у любого человека, большинство людей вам просто скажет (для этого не нужно иметь социологические исследования): "О чем разговаривать? Мы не верим и мы не хотим", – заявил Зеленский. 

Он подчеркнул, что украинцы не хотят переговоров после стольких убитых мирных жителей, разрушенных зданий и целых городов.

"Человек просто жил себе, работал, а потом потерял что-то из этого или все. Поэтому людям хочется их убить. Просто убить. Это правда. И когда тебе хочется кого-то убить, ты точно не думаешь о том, как с ним говорить. У людей именно такое отношение", – отметил президент. 

Зеленский сказал, что понимает такое отношение граждан, но как президент "должен держаться за эту попытку договориться".

"Но я хочу объяснить, что у нас другая стадия... Тут не о том, что не хотят говорить. Стадия другая. Вначале люди не верили [что это война]. Они говорили: "Да, нужно разговаривать". Потом, когда началось полномасштабное вторжение, они сказали: "Смотрите, они просто врут. Мы можем с ними разговаривать, но они врут", – подчеркнул глава государства.  

На этой стадии, как отметил Зеленский, украинцы, зная о планах России сменить руководство Украины, боялись, что его самого на переговорах могут, к примеру, отравить.

"А после Бучи, Мариуполя люди просто хотят их убить за то, что они убивали нас. Когда такое отношение, очень сложно о чем-то говорить. Поэтому я сердцем, душой и головой со своим обществом, со своим народом, но понимаю, что если будет один шанс, нужно разговаривать. О чем? Есть простые вещи. Например, о разблокировании Мариуполя они не хотят ни с кем разговаривать. Сейчас через ООН мы попытаемся его разблокировать и забрать людей. Нам надо об этом говорить? Надо. Хотим ли мы? Мы должны", – сказал Зеленский. 

В то же время, по его словам, переговоры должны быть не унизительными для Украины и без ультиматумов.

"А предметно. Мы меняем [людей]? Кого мы меняем, когда и на кого? Мы заканчиваем войну? Где вы будете, на какой территории и что за это? Без ультиматумов! Еще раз: без специальных условий, а в формате разговора. Как я уже сказал, это уже не диалог, потому что другое настроение у всех", – повторил Зеленский.  

Президент подчеркнул: "не факт", что из переговоров что-то получится, но попробовать он считает необходимым. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/7577800265593702/

Контекст:

Украина и Россия сейчас ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Уже состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.

По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он. При этом, подчеркнул президент, такие преступления, которые оккупанты совершали в Буче, Бородянке, Мариуполе, "сокращают число возможностей для переговоров". Он сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях. 

Зеленский также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в РФ отвечают, что пока для этого не сложились условия.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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