Зеленский: Украинцы не хотят переговоров с россиянами, они хотят их убить

Журналист напомнил, что после массовых убийств российскими оккупантами мирных жителей в Буче Киевской области Зеленский сказал, что такие трагедии уменьшают шансы урегулировать ситуацию путем переговоров, и спросил, возможно ли вообще о чем-то договориться.

"Я, считаю, сказал о реальной картине. Желания нет у людей сегодня [разговаривать]. Это факт. Если вы выйдете на улицу и спросите у любого человека, большинство людей вам просто скажет (для этого не нужно иметь социологические исследования): "О чем разговаривать? Мы не верим и мы не хотим", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы не хотят переговоров после стольких убитых мирных жителей, разрушенных зданий и целых городов.

"Человек просто жил себе, работал, а потом потерял что-то из этого или все. Поэтому людям хочется их убить. Просто убить. Это правда. И когда тебе хочется кого-то убить, ты точно не думаешь о том, как с ним говорить. У людей именно такое отношение", – отметил президент.

Зеленский сказал, что понимает такое отношение граждан, но как президент "должен держаться за эту попытку договориться".

"Но я хочу объяснить, что у нас другая стадия... Тут не о том, что не хотят говорить. Стадия другая. Вначале люди не верили [что это война]. Они говорили: "Да, нужно разговаривать". Потом, когда началось полномасштабное вторжение, они сказали: "Смотрите, они просто врут. Мы можем с ними разговаривать, но они врут", – подчеркнул глава государства.

На этой стадии, как отметил Зеленский, украинцы, зная о планах России сменить руководство Украины, боялись, что его самого на переговорах могут, к примеру, отравить.

"А после Бучи, Мариуполя люди просто хотят их убить за то, что они убивали нас. Когда такое отношение, очень сложно о чем-то говорить. Поэтому я сердцем, душой и головой со своим обществом, со своим народом, но понимаю, что если будет один шанс, нужно разговаривать. О чем? Есть простые вещи. Например, о разблокировании Мариуполя они не хотят ни с кем разговаривать. Сейчас через ООН мы попытаемся его разблокировать и забрать людей. Нам надо об этом говорить? Надо. Хотим ли мы? Мы должны", – сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, переговоры должны быть не унизительными для Украины и без ультиматумов.

"А предметно. Мы меняем [людей]? Кого мы меняем, когда и на кого? Мы заканчиваем войну? Где вы будете, на какой территории и что за это? Без ультиматумов! Еще раз: без специальных условий, а в формате разговора. Как я уже сказал, это уже не диалог, потому что другое настроение у всех", – повторил Зеленский.

Президент подчеркнул: "не факт", что из переговоров что-то получится, но попробовать он считает необходимым.

Война России против Украины. Главное (обновляется)