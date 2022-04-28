Координатор системы ООН в Украине едет в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя

"Генеральный секретарь Антониу Гутерриш прибыл в Украину для встречи с президентом [Владимиром] Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки к, надеемся, эвакуации из Мариуполя", – написала Лубрани.
Она добавила, что "ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.— Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022
The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
Несколько раз украинским властям удавалось организовать эвакуацию жителей города. В частности, 20 апреля власти договорились о гуманитарном коридоре из Мариуполя. Он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".