Координатор системы ООН в Украине едет в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя

"Генеральный секретарь Антониу Гутерриш прибыл в Украину для встречи с президентом [Владимиром] Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки к, надеемся, эвакуации из Мариуполя", – написала Лубрани.

Она добавила, что "ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся".

Война России против Украины. Главное (обновляется)