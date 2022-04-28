"Лучше знать, что ты один на один с врагом, чем иметь много партнеров, которые не защитят". Зеленский пообещал, что нового Будапештского меморандума не будет

Зеленский: После неработающего Будапештского меморандума я точно не хотел бы никаких лоскутных зонтиков для нашего государства Фото: president.gov.ua

Журналисты спросили, какие обязательства в рамках потенциального договора берут на себя другие страны и не получится ли, что украинский "зонтик безопасности" окажется "лоскутным".

"После неработающего Будапештского меморандума я как президент, гарант Конституции Украины точно не хотел бы никаких лоскутных зонтиков для нашего государства. Лучше иногда ничего не иметь и знать, что ты один на один с врагом, чем иметь большой круг друзей, партнеров, которые по факту тебя не защитят. В этот раз мы очень серьезно относимся к этому будущему документу и особенно взвешенно относимся к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести – в любом случае и в любой будущей агрессии. А все может быть в будущем", – сказал Зеленский

Президент добавил, что несмотря на то, что сегодня важно решить вопрос текущей войны с Россией и восстановить свою территориальную целостность, уже понятно, что Украине "непросто с такими соседями" – и поэтому речь идет о фундаментальном договоре.

"Фундаментальные обязанности. Обязанности, которые могут взять на себя страны – гаранты безопасности. Поэтому так подробно мы подходим к этому вопросу", – сказал глава государства.

Он заверил, что гарантии, о которых сейчас договариваются страны, будут "мощнее, чем просто слова". Переговоры, отметил Зеленский, сейчас идут на разных уровнях, в частности, их ведут советники по безопасности лидеров стран, и украинская сторона старается "получить максимум".

Президент также сообщил, что речь идет о разных гарантиях от разных стран: какие-то из них будут объединенными, какие-то – персональными.

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