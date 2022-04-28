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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Лучше знать, что ты один на один с врагом, чем иметь много партнеров, которые не защитят". Зеленский пообещал, что нового Будапештского меморандума не будет

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Зеленский: После неработающего Будапештского меморандума я точно не хотел бы никаких лоскутных зонтиков для нашего государства
Зеленский: После неработающего Будапештского меморандума я точно не хотел бы никаких лоскутных зонтиков для нашего государства
Фото: president.gov.ua

Гарантии безопасности Украины, о которых власти сейчас договариваются с другими государствами, будут "мощнее, чем просто слова", заверил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент "ГОРДОН".

Журналисты спросили, какие обязательства в рамках потенциального договора берут на себя другие страны и не получится ли, что украинский "зонтик безопасности" окажется "лоскутным". 

"После неработающего Будапештского меморандума я как президент, гарант Конституции Украины точно не хотел бы никаких лоскутных зонтиков для нашего государства. Лучше иногда ничего не иметь и знать, что ты один на один с врагом, чем иметь большой круг друзей, партнеров, которые по факту тебя не защитят. В этот раз мы очень серьезно относимся к этому будущему документу и особенно взвешенно относимся к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести – в любом случае и в любой будущей агрессии. А все может быть в будущем", – сказал Зеленский

Президент добавил, что несмотря на то, что сегодня важно решить вопрос текущей войны с Россией и восстановить свою территориальную целостность, уже понятно, что Украине "непросто с такими соседями" – и поэтому речь идет о фундаментальном договоре.

"Фундаментальные обязанности. Обязанности, которые могут взять на себя страны – гаранты безопасности. Поэтому так подробно мы подходим к этому вопросу", – сказал глава государства.

Он заверил, что гарантии, о которых сейчас договариваются страны, будут "мощнее, чем просто слова". Переговоры, отметил Зеленский, сейчас идут на разных уровнях, в частности, их ведут советники по безопасности лидеров стран, и украинская сторона старается "получить максимум". 

Президент также сообщил, что речь идет о разных гарантиях от разных стран: какие-то из них будут объединенными, какие-то – персональными.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/714750033299033/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству (ПДЧ) Украина пока не получила.

23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине, но "членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня".

После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.

Президент Владимир Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

В ряде стран заявили о готовности предоставить гарантии безопасности Украине, но "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

16 апреля Зеленский сообщил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Турция и Польша, но окончательной договоренности ни с кем из них еще нет. Еще от ряда стран Украина ожидает подтверждения.

Теги: переговоры, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, война России против Украины, документы, безопасность
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