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Зеленский: Исторические вопросы между Украиной и Польшей теперь кажутся мелкими на фоне нашего объединения

Дуда стал одним из немногих иностранных лидеров, кто посетил Украину после нападения России. На фото Дуда и Зеленский во время встречи в Киеве 13 апреля
Дуда стал одним из немногих иностранных лидеров, кто посетил Украину после нападения России. На фото – Дуда и Зеленский во время встречи в Киеве 13 апреля
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью польским журналистам, что у Польши и Украины в последнее время сложились особые отношения и даже те исторические споры, которые были между странами, сейчас кажутся не такими существенными. Видео интервью опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

"У Польши особые отношения с Украиной, и мне кажется, даже те исторические вопросы, которые есть у двух государств, – мелкие в сравнении с тем, какими объединенными стали наши страны с начала этой наглой войны со стороны России. Дружественность, единение, ненависть к нашему врагу, как к своему, – все это мы чувствовали от Польши", – констатировал он.

Он поблагодарил Польшу за оказанную во время войны с Россией помощь Украине и назвал ее беспрецедентной.

Зеленский напомнил, что Польша приняла около 2,5 млн украинцев, и делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома".

Глава государства поблагодарил лично президента Польши Анджея Дуду и его супругу Агату, которые "проявили особое отношение к Украине".

"С Анджеем в первые дни [войны] мы говорили постоянно, ежедневно, [иногда] не один раз в день, – сказал Зеленский. – И если с Анджеем я говорил ежедневно или несколько раз в день, то [к примеру] с руководством Венгрии я не разговаривал. Это не означает, что я не хочу говорить... При этом я хочу отметить, что народ Венгрии поддерживал Украину так же тепло и сильно, как и другие страны". 

В качестве примера дружественного отношения Польши Зеленский привел решение польских властей принимать украинских беженцев, минуя бюрократические вопросы. Он сообщил, что договорился об этом с Дудой по WhatsApp.

"Мы по телефону решали открывать [границу]. Польша встречала украинцев не просто как дружественных соседей – как семью, не проверяя, потому что не было времени проверять документы каждого ребенка, – сказал Зеленский. – Потому я за это благодарен – что Польша забыла о бюрократии, как и Украина, и у нас были такие особые отношения в первые дни". 

Как отметил Зеленский, после полномасштабного вторжения России в Украину окончательно стало ясно, кто друг, а кто враг.

"И понимание, кто в будущем исторически для нас партнер, также случилось. У нас нет двух мнений. Для объединения и для победы в войне (в которой мы не сомневаемся, это вопрос времени) – одна мысль, один друг, один враг. Это абсолютно прозрачная вещь. Когда ты не теряешь время на лишние диалоги. Ты точно знаешь: там враг, а здесь – друг. И это просто, потому что это прямо", – резюмировал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/7577800265593702/

Контекст:

У Украины и Польши были исторические споры, которые касались событий Второй мировой войны и вооруженных конфликтов между поляками и украинцами. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская трагедия. В другие годы они происходили на Холмщине и в Закерзонье. Точное количество погибших в этих конфликтах неизвестно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками. Польская сторона обвиняет в происходившем Украинскую повстанческую армию, украинские историки говорят, что подразделения польской Армии крайовой убивали украинцев, поэтому ответственность за конфликт должны нести обе стороны. 

В 2016 году Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом, а также установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой. В ответ Верховная Рада приняла заявление, в котором назвала решение польского Сейма некорректной оценкой трагических событий.

В 2017 году, после сноса на территории Польши памятника УПА в Грушовичах, украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных на территории Украины поляков. В 2019 году Зеленский заявил, что готов разблокировать проведение работ по поиску и эксгумации, если польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше. 

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Польша предоставила Украине военную и гуманитарную помощь. На территорию Польши уехало самое большое количество украинских беженцев. Киев после нападения РФ посетил премьер Польши, а позже и президент.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Украина, Польша, беженцы, история, Владимир Зеленский, российская агрессия, Анджей Дуда, война России против Украины
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