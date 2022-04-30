Зеленский: Исторические вопросы между Украиной и Польшей теперь кажутся мелкими на фоне нашего объединения

Дуда стал одним из немногих иностранных лидеров, кто посетил Украину после нападения России. На фото – Дуда и Зеленский во время встречи в Киеве 13 апреля Фото: EPA

"У Польши особые отношения с Украиной, и мне кажется, даже те исторические вопросы, которые есть у двух государств, – мелкие в сравнении с тем, какими объединенными стали наши страны с начала этой наглой войны со стороны России. Дружественность, единение, ненависть к нашему врагу, как к своему, – все это мы чувствовали от Польши", – констатировал он.

Он поблагодарил Польшу за оказанную во время войны с Россией помощь Украине и назвал ее беспрецедентной.

Зеленский напомнил, что Польша приняла около 2,5 млн украинцев, и делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома".

Глава государства поблагодарил лично президента Польши Анджея Дуду и его супругу Агату, которые "проявили особое отношение к Украине".

"С Анджеем в первые дни [войны] мы говорили постоянно, ежедневно, [иногда] не один раз в день, – сказал Зеленский. – И если с Анджеем я говорил ежедневно или несколько раз в день, то [к примеру] с руководством Венгрии я не разговаривал. Это не означает, что я не хочу говорить... При этом я хочу отметить, что народ Венгрии поддерживал Украину так же тепло и сильно, как и другие страны".

В качестве примера дружественного отношения Польши Зеленский привел решение польских властей принимать украинских беженцев, минуя бюрократические вопросы. Он сообщил, что договорился об этом с Дудой по WhatsApp.

"Мы по телефону решали открывать [границу]. Польша встречала украинцев не просто как дружественных соседей – как семью, не проверяя, потому что не было времени проверять документы каждого ребенка, – сказал Зеленский. – Потому я за это благодарен – что Польша забыла о бюрократии, как и Украина, и у нас были такие особые отношения в первые дни".

Как отметил Зеленский, после полномасштабного вторжения России в Украину окончательно стало ясно, кто друг, а кто враг.

"И понимание, кто в будущем исторически для нас партнер, также случилось. У нас нет двух мнений. Для объединения и для победы в войне (в которой мы не сомневаемся, это вопрос времени) – одна мысль, один друг, один враг. Это абсолютно прозрачная вещь. Когда ты не теряешь время на лишние диалоги. Ты точно знаешь: там враг, а здесь – друг. И это просто, потому что это прямо", – резюмировал глава государства.

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