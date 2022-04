Премьер-министр Польши открыл во Львове модульный городок для переселенцев и пообещал такие же возле Киева

Premier @MorawieckiM we #Lwów: Robimy wszystko, * eby ochroni * ukrai * skie dzieci, kobiety. Takich miasteczek b * dzie wi * cej - tu schronienie znajduje 300-350 osób. W samym Lwowie b * dzie to 5 tys. osób. Nasi wys * annicy jad * do miast wokó * Kijowa i b * d * stawiali podobne miasteczka.