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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер-министр Польши открыл во Львове модульный городок для переселенцев и пообещал такие же возле Киева

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Польское правительство планирует построить в Украине модульные жилые комплексы на 20 тыс. внутренних переселенцев
Польское правительство планирует построить в Украине модульные жилые комплексы на 20 тыс. внутренних переселенцев
Фото: Kancelaria Premiera / Twitter

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыл во Львове модульный городок для внутренне перемещенных украинцев и пообещал создание таких же в населенных пунктах возле Киева. Об этом 19 апреля сообщила в Twitter пресс-служба польского правительства.

Моравецкий отметил, что в одном городке, который призван стать приютом для женщин и детей, бегущих с востока страны, могут разместиться от 300 человек.

"Мы делаем все, чтобы защитить украинских детей и женщин. Здесь находят приют 300–350 человек. Таких городков будет больше. Только во Львове их построят для 5 тыс. человек. Наши посланники едут в населенные пункты возле Киева и будут строить такие же городки", – говорится в сообщении.

По данным польского премьера, из 10 млн украинцев, покинувших свои дома, почти 2,5 млн проживают в Польше. В то же время 6 млн человек переехали в другие регионы в пределах Украины.

Как сообщил Моравецкий, в общем польское правительство построит в Украине модульные жилые комплексы на 20 тыс. внутренних переселенцев.

"Сегодня сердце Европы бьется в Украине. Здесь фронт свободы. Мы должны это осознать. Эти руины, сожженные дома и разрушенные города — яркое свидетельство варварства, но также и призыв к действию", – отметил премьер.

Фото: Kancelaria Premiera / Twitter
Фото: Kancelaria Premiera / Twitter


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 апреля Международная организация по миграции опубликовала отчет, согласно которому в Украине в результате масштабного вторжения России вынужденными переселенцами стали около 7,1 млн человек. По данным организации, более 50% перемещенных семей имеют детей, 57% – пожилых родственников, 30% – людей с хроническими заболеваниями.

19 апреля Минсоцполитики сообщило, что статус внутренне перемещенных лиц в Украине получили более 1,4 млн человек.

Теги: Львов, Украина, Польша, миграция, война, беженцы, переселенцы, украинцы, война России против Украины, женщины, население, премьер-министр, Матеуш Моравецкий
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