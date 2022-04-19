Премьер-министр Польши открыл во Львове модульный городок для переселенцев и пообещал такие же возле Киева

Моравецкий отметил, что в одном городке, который призван стать приютом для женщин и детей, бегущих с востока страны, могут разместиться от 300 человек.

"Мы делаем все, чтобы защитить украинских детей и женщин. Здесь находят приют 300–350 человек. Таких городков будет больше. Только во Львове их построят для 5 тыс. человек. Наши посланники едут в населенные пункты возле Киева и будут строить такие же городки", – говорится в сообщении.

Premier @MorawieckiM we #Lwów: Robimy wszystko, * eby ochroni * ukrai * skie dzieci, kobiety. Takich miasteczek b * dzie wi * cej - tu schronienie znajduje 300-350 osób. W samym Lwowie b * dzie to 5 tys. osób. Nasi wys * annicy jad * do miast wokó * Kijowa i b * d * stawiali podobne miasteczka. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 19, 2022

По данным польского премьера, из 10 млн украинцев, покинувших свои дома, почти 2,5 млн проживают в Польше. В то же время 6 млн человек переехали в другие регионы в пределах Украины.

Как сообщил Моравецкий, в общем польское правительство построит в Украине модульные жилые комплексы на 20 тыс. внутренних переселенцев.

* Docelowo rz * d polski zbuduje osiedla na terenie Ukrainy dla 20 tys. uchod * ców wewn * trznych. pic.twitter.com/7KyPUrcge1 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 19, 2022

"Сегодня сердце Европы бьется в Украине. Здесь фронт свободы. Мы должны это осознать. Эти руины, сожженные дома и разрушенные города — яркое свидетельство варварства, но также и призыв к действию", – отметил премьер.

Фото: Kancelaria Premiera / Twitter



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