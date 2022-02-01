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ПОЛИТИКА

Моравецкий: У тысяч убитых на Волыни поляков до сих пор нет могил. Это все еще нерешенный вопрос

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Моравецкий: Несмотря на тяжелое прошлое, впереди нас ждет общее будущее
Моравецкий: Несмотря на тяжелое прошлое, впереди нас ждет общее будущее
Фото: EPA

Оценка событий на Волыни в период Второй мировой войны не может быть предметом политических переговоров, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он сказал в интервью LB.ua 31 января, накануне своего первого визита в Украину.

Журналисты обратили внимание, что Моравецкий, находящийся в должности премьера Польши с конца 2017 года, прежде отказывался от визитов в Украину до улаживания исторических споров.

Моравецкий подчеркнул, что у поляков и украинцев долгая совместная история, полная болезненных моментов, и в ней "еще много незаживающих ран". По его словам, эту историю нельзя забывать, а хорошие отношения можно построить только на исторической правде.

"У тысяч убитых на Волыни поляков до сих пор нет могил. Это все еще нерешенный вопрос. В Польше почти у каждой семьи есть связанный с этим тяжелый опыт – и у моей тоже, потому что моя мама родом из Станиславова (старое название Ивано-Франковска  "ГОРДОН"). Эта дискуссия не может быть предметом политических переговоров – правда должна победить. Однако, несмотря на тяжелое прошлое, впереди нас ждет общее будущее", – подчеркнул Моравецкий. 

Летом 2017 года, после сноса на территории Польши памятника Украинской повстанческой армии в Грушовичах, украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных на территории Украины поляков.

В августе 2019-го президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать проведение работ по поиску и эксгумации, польская сторона в свою очередь должна упорядочить украинские места памяти в Польше. 

В сентябре 2019 года польский посол Бартош Цихоцкий заявлял, что Украина передала Польше формальное согласие на возобновление эксгумационных работ, сообщало PolskieRadio. Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться выбранными Польшей украинскими исследователями вместе с польскими экспертами.

Контекст:

Вооруженные конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня, или Волынская трагедия. В другие годы они происходили на Холмщине и в Закерзонье. Точное количество погибших в этих конфликтах неизвестно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.

22 июля 2016 года Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом, а также установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой.

8 сентября Верховная Рада приняла заявление, в котором назвала решение польского Сейма некорректной оценкой трагических событий.

1 февраля 2018 года в Польше были приняты поправки в закон об Институте национальной памяти, которые установили уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Украинские власти осудили этот документ.

В 2019 году президент Польши Анджей Дуда заявил, что события 1940-х годов на Волыни были "не войной между Польшей и Украиной, а просто этнической чисткой, просто речь шла о том, чтобы поляков с этих территорий удалить".

Агентство "Укринформ" сообщало, что Киев тогда предлагал Варшаве провести совместные мероприятия по поводу 75-й годовщины трагедии, однако польская сторона отказалась.

Летом 2019 года Институт национальной памяти Польши объявил поиски свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА" против поляков на Волыни в годы Второй мировой войны. Тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что польский Институт нацпамяти "сохраняет очень односторонний подход, говоря только о преступлениях против польского населения и замалчивая преступления, имевшие место против украинского населения".

Теги: Польша, геноцид, Вторая мировая война, национализм, история, Волынь, конфликт, Волынская трагедия, Матеуш Моравецкий, эксгумация
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