Моравецкий: У тысяч убитых на Волыни поляков до сих пор нет могил. Это все еще нерешенный вопрос

Журналисты обратили внимание, что Моравецкий, находящийся в должности премьера Польши с конца 2017 года, прежде отказывался от визитов в Украину до улаживания исторических споров.

Моравецкий подчеркнул, что у поляков и украинцев долгая совместная история, полная болезненных моментов, и в ней "еще много незаживающих ран". По его словам, эту историю нельзя забывать, а хорошие отношения можно построить только на исторической правде.

"У тысяч убитых на Волыни поляков до сих пор нет могил. Это все еще нерешенный вопрос. В Польше почти у каждой семьи есть связанный с этим тяжелый опыт – и у моей тоже, потому что моя мама родом из Станиславова (старое название Ивано-Франковска – "ГОРДОН"). Эта дискуссия не может быть предметом политических переговоров – правда должна победить. Однако, несмотря на тяжелое прошлое, впереди нас ждет общее будущее", – подчеркнул Моравецкий.

Летом 2017 года, после сноса на территории Польши памятника Украинской повстанческой армии в Грушовичах, украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных на территории Украины поляков.

В августе 2019-го президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать проведение работ по поиску и эксгумации, польская сторона в свою очередь должна упорядочить украинские места памяти в Польше.

В сентябре 2019 года польский посол Бартош Цихоцкий заявлял, что Украина передала Польше формальное согласие на возобновление эксгумационных работ, сообщало PolskieRadio. Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться выбранными Польшей украинскими исследователями вместе с польскими экспертами.